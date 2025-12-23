В Сумгайыте сегодня будут локальные перебои в газоснабжении

В Сумгайыте сегодня будут наблюдаться локальные перебои в газоснабжении, которые затронут 1 300 абонентов.

Как сообщили местному бюро Report в Сумгайытском газопроизводственном участке ПО "Азеригаз", 23 декабря в связи с подключением к сети нового газорегуляторного пункта (ГГРП) в поселке Джейранбатан будут ограничения в подаче газа.

Так, в связи с запланированными работами газоснабжение 1 300 абонентов в поселке будет приостановлено с 10:00. После завершения работ подача газа будет поэтапно восстановлена.

Абонентов просят соблюдать правила безопасности.