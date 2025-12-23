В Сумгайыте сегодня будут локальные перебои в газоснабжении
Энергетика
- 23 декабря, 2025
- 08:37
В Сумгайыте сегодня будут наблюдаться локальные перебои в газоснабжении, которые затронут 1 300 абонентов.
Как сообщили местному бюро Report в Сумгайытском газопроизводственном участке ПО "Азеригаз", 23 декабря в связи с подключением к сети нового газорегуляторного пункта (ГГРП) в поселке Джейранбатан будут ограничения в подаче газа.
Так, в связи с запланированными работами газоснабжение 1 300 абонентов в поселке будет приостановлено с 10:00. После завершения работ подача газа будет поэтапно восстановлена.
Абонентов просят соблюдать правила безопасности.
