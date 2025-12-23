İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bu gün Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 23 dekabr, 2025
    • 08:29
    Bu gün Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Sumqayıtda 1 300 abonentə qazın verilişində fasilə yaranacaq.

    Azəriqaz İstehsalat Birliyinin Sumqayıt Qaz İstismarı Sahəsindən "Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, 23 dekabrda Sumqayıt şəhəri Ceyranbatan qəsəbəsində yeni quraşdırılmış ŞQTM-in mövcud qaz şəbəkəsinə qoşulması ilə əlaqədar qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    Belə ki, aparılacaq işlərlə əlaqədar qəsəbə üzrə 1 300 abonentin qaz təchizatı saat 10:00-dan etibarən müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. İşlər başa çatdırıldıqdan sonra qazın verilməsi mərhələli şəkildə bərpa ediləcək.

    Abonentlərdən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmələri xahiş olunur.

    Sumqayıt qaz Abonent
    В Сумгайыте сегодня будут локальные перебои в газоснабжении

    Son xəbərlər

    09:06

    Mərdəkanda işıq olmayacaq

    Energetika
    09:02

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2025)

    Maliyyə
    09:02

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.12.2025)

    Maliyyə
    08:59

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    08:51

    Goranboyda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    08:47
    Foto

    Ankarada Musiqi və Gözəl Sənətlər Universiteti ərazisindəki küçəyə Üzeyir Hacıbəylinin adı verilib

    Region
    08:38

    KİV: Vaşinqton Hələbdə atəşkəsə razılaşmaq üçün SDQ-yə təzyiq göstərib

    Digər ölkələr
    08:29

    Bu gün Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    08:17
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti