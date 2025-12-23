Bu gün Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Energetika
- 23 dekabr, 2025
- 08:29
Sumqayıtda 1 300 abonentə qazın verilişində fasilə yaranacaq.
Azəriqaz İstehsalat Birliyinin Sumqayıt Qaz İstismarı Sahəsindən "Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, 23 dekabrda Sumqayıt şəhəri Ceyranbatan qəsəbəsində yeni quraşdırılmış ŞQTM-in mövcud qaz şəbəkəsinə qoşulması ilə əlaqədar qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Belə ki, aparılacaq işlərlə əlaqədar qəsəbə üzrə 1 300 abonentin qaz təchizatı saat 10:00-dan etibarən müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. İşlər başa çatdırıldıqdan sonra qazın verilməsi mərhələli şəkildə bərpa ediləcək.
Abonentlərdən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmələri xahiş olunur.
