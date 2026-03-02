İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan və Küveyt XİN-ləri diplomatik təşəbbüslərin gücləndirilməsini müzakirə edib

    • 02 mart, 2026
    • 16:14
    Azərbaycan və Küveyt XİN-ləri diplomatik təşəbbüslərin gücləndirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Küveytin xarici işlər naziri Şeyx Cərrah Cabir əl-Əhməd əl-Sabah arasında telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Telefon danışığı zamanı bölgədə artan gərginlik müzakirə olunub.

    Nazirlər davam edən hərbi toqquşmalarla bağlı ciddi narahatlıqlarını ifadə edərək, vəziyyətin regional təhlükəsizlik və sabitlik üçün ciddi risklər yaratdığını vurğulayıblar.

    Gərginliyin azaldılmasının vacibliyi vurğulanaraq, danışıqlar prosesinə qayıdış üçün diplomatik təşəbbüslərin gücləndirilməsinin önəmi diqqətə çatdırılıb.

    Nazirlər beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərinə riayət olunmasının, mülki əhalinin və infrastrukturun qorunmasının zəruriliyini vurğulayıblar.

    Telefon danışığı zamanı, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan Küveyt Ceyhun Bayramov Şeyx Cərrah Cabir əl-Əhməd əl-Sabah İrana hərbi zərbələr
    Главы МИД Азербайджана и Кувейта отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке
    Azerbaijan and Kuwait Foreign Ministers stress importance of de-escalation in Middle East

