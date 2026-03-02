Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Главы МИД Азербайджана и Кувейта отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 16:25
    Главы МИД Азербайджана и Кувейта отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с кувейтским коллегой шейхом Джаррахом Джабером аль-Ахмедом аль-Сабахом, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

    В ходе телефонного разговора обсуждена нарастающая напряженность в регионе. Министры выразили серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися военными столкновениями на Ближнем Востоке, подчеркнули, что ситуация создает серьезные риски для региональной безопасности и стабильности. Министры подчеркнули необходимость соблюдения норм и принципов международного гуманитарного права, защиты гражданского населения и инфраструктуры.

    Глава МИД подчеркнута важность деэскалации, а также обращено внимание на значимость усиления дипломатических инициатив для возвращения сторон конфликта к переговорному процессу.

    В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов шейх Джаррах Джабер аль-Ахмед аль-Сабах Кувейт эскалация на Ближнем Востоке
    Azərbaycan və Küveyt XİN-ləri diplomatik təşəbbüslərin gücləndirilməsini müzakirə edib
    Azerbaijan and Kuwait Foreign Ministers stress importance of de-escalation in Middle East

    Последние новости

    16:25

    Главы МИД Азербайджана и Кувейта отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    16:23

    Зеленский и Мерц обсудили ход переговоров по Украине

    Другие страны
    16:22

    Цены на газ в Европе превысили $500 после атак БПЛА на СПГ в Катаре - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:20

    Главы МИД Азербайджана и Молдовы проведут переговоры

    Внешняя политика
    16:10

    В Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

    Армия
    16:09

    QatarEnergy приостановил работу в ряде городов из-за атак Ирана

    Энергетика
    16:01

    Ипотечный фонд выделил банкам новые лимиты на выдачу кредитов

    Финансы
    15:57

    В Израиле и Катаре пострадали 35 человек в результате авиаударов

    Другие страны
    15:53

    Азербайджан и Бахрейн призвали к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    Лента новостей