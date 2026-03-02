Главы МИД Азербайджана и Кувейта отметили важность деэскалации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с кувейтским коллегой шейхом Джаррахом Джабером аль-Ахмедом аль-Сабахом, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждена нарастающая напряженность в регионе. Министры выразили серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися военными столкновениями на Ближнем Востоке, подчеркнули, что ситуация создает серьезные риски для региональной безопасности и стабильности. Министры подчеркнули необходимость соблюдения норм и принципов международного гуманитарного права, защиты гражданского населения и инфраструктуры.

Глава МИД подчеркнута важность деэскалации, а также обращено внимание на значимость усиления дипломатических инициатив для возвращения сторон конфликта к переговорному процессу.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.