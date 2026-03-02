İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Fənərbağça"nın futbolçusu Nelson Semedu dörd həftə meydandan kənarda qalacaq

    Futbol
    • 02 mart, 2026
    • 16:10
    Fənərbağçanın futbolçusu Nelson Semedu dörd həftə meydandan kənarda qalacaq

    Türkiyənin "Fənərbağça" klubunun futbolçusu Nelson Semedu dörd həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    "Report" "TRT Spor"a istinadən xəbər verir ki, buna portuqaliyalı cinah oyunçusunun Superliqanın XXIV turunda "Antalyaspor"la matçda zədələnməsi səbəb olub.

    Sol dizindən xəsərat alan oyunçu apreldə meydana çıxa biləcək.

    Qeyd edək ki, "Fənərbağça" "Antalyaspor"la heç-heçə edib - 2:2.

    nelson semedo Fənərbağça zədə

