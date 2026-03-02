"Fənərbağça"nın futbolçusu Nelson Semedu dörd həftə meydandan kənarda qalacaq
Futbol
- 02 mart, 2026
- 16:10
Türkiyənin "Fənərbağça" klubunun futbolçusu Nelson Semedu dörd həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.
"Report" "TRT Spor"a istinadən xəbər verir ki, buna portuqaliyalı cinah oyunçusunun Superliqanın XXIV turunda "Antalyaspor"la matçda zədələnməsi səbəb olub.
Sol dizindən xəsərat alan oyunçu apreldə meydana çıxa biləcək.
Qeyd edək ki, "Fənərbağça" "Antalyaspor"la heç-heçə edib - 2:2.
Son xəbərlər
17:09
Laricani: İran ABŞ-dən fərqli olaraq uzunmüddətli müharibəyə hazırdırRegion
17:08
Foto
"Expressbank" – YENİ ÜNVANDAMaliyyə
17:07
Foto
Azərbaycan Rusiya ilə orta və uzunmüddətli perspektivə hesablanmış investisiya layihələrini müzakirə edibİnfrastruktur
17:03
Foto
TƏBİB-in dəstəyi ilə "Pediatriyada laboratoriyanın əhəmiyyəti" mövzusunda konfrans keçirilibSağlamlıq
16:58
İranın hücumlarından sonra ölən amerikalı hərbçilərin sayı dördə çatıbDigər ölkələr
16:55
Qordon Birrel Bakıya işgüzar səfərə gəlibEnergetika
16:52
Şükar Əliyev: "Azərbaycan çempionatının ən yaxşı boksçusu seçilmək xoş sürpriz oldu"Fərdi
16:47
Azərbaycanda ödəniş kartları ilə ölkədaxili fırıldaqçılıq hallarının sayı IV rübdə kəskin artıbMaliyyə
16:47