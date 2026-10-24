EHF Avropa Kuboku: "Kür" komandası mübarizəni dayandırıb
Komanda
- 24 oktyabr, 2026
- 18:30
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Kişilərdən ibarət "Kür" həndbol komandası EHF Avropa Kubokunda növbəti oyununu keçirib.
"Report"un Mingəçevirə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, turnirin II təsnifat mərhələsinin cavab matçında Bosniya və Herseqovinanın "MRK Sloga Doboj" kollektivi ilə üz-üzə gələn Azərbaycan təmsilçisi rəqibinə 30:32 hesabı ilə məğlub olub.
Qarşılaşma "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində baş tutub.
Xatırladaq ki, komanda ilk görüşdə də rəqibinə 26:38 hesabı ilə uduzub.
Son xəbərlər
18:42
Serbiyanın NIS şirkəti ABŞ-dən lisenziya müddətini uzatmağı xahiş edibDigər ölkələr
18:32
Türkiyədə avtomobil su kanalına aşıb, 6 nəfər ölübRegion
18:30
Foto
EHF Avropa Kuboku: "Kür" komandası mübarizəni dayandırıbKomanda
18:29
Foto
"Fars": Hörmüzdə neft tankerində partlayış baş veribRegion
18:25
Premyer Liqa: "Kəpəz" "Şəfa"nı məğlub edibFutbol
18:17
"Volkswagen" daha 10 mindən çox işçisini ixtisar etməyə hazırlaşırDigər ölkələr
18:06
Monqolustan Prezidenti ilk dəfə Belarusa səfər edəcəkRegion
18:02
Latviya ərazisində PUA qalıqları aşkarlanıbDigər ölkələr
17:45
Azərbaycanda 9 ayda kolbasa istehsalı 9 %-dən çox artıbSənaye