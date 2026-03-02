Azərbaycan millisi Şimali Makedoniya yığması ilə oyundan əvvəl məşqə çıxıb
Futbol
- 02 mart, 2026
- 16:29
Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət yığması sabah dünya çempionatının seçmə mərhələsində Şimali Makedoniyaya qarşı keçirəcəkləri matç öncəsi məşqə çıxıb.
"Report" xəbər verir ki "Liv Bona Dea Arena"da baş tutan məşqin ilk 15 dəqiqəsi mətbuat üçün açıq olub.
Baş məşqçi Siyasət Əsgərovun rəhbərliyi altında meydana çıxan komanda müxtəlif təmrinləri yerinə yetirib.
Komanda sabahkı matça itkilərlə çıxacaq. Belə ki, heyətin əsas futbolçularından Esra Maniya, Diana Məmmədova və Alina Dorofeyeva müxtəlif səbəblərdən komandaya qoşula bilməyiblər.
Qeyd edək ki, Azərbaycan - Şimali Makedoniya matçı sabah "Dalğa Arena"da saat 15:00-da start götürəcək.
Son xəbərlər
17:09
Laricani: İran ABŞ-dən fərqli olaraq uzunmüddətli müharibəyə hazırdırRegion
17:08
Foto
"Expressbank" – YENİ ÜNVANDAMaliyyə
17:07
Foto
Azərbaycan Rusiya ilə orta və uzunmüddətli perspektivə hesablanmış investisiya layihələrini müzakirə edibİnfrastruktur
17:03
Foto
TƏBİB-in dəstəyi ilə "Pediatriyada laboratoriyanın əhəmiyyəti" mövzusunda konfrans keçirilibSağlamlıq
16:58
İranın hücumlarından sonra ölən amerikalı hərbçilərin sayı dördə çatıbDigər ölkələr
16:55
Qordon Birrel Bakıya işgüzar səfərə gəlibEnergetika
16:52
Şükar Əliyev: "Azərbaycan çempionatının ən yaxşı boksçusu seçilmək xoş sürpriz oldu"Fərdi
16:47
Azərbaycanda ödəniş kartları ilə ölkədaxili fırıldaqçılıq hallarının sayı IV rübdə kəskin artıbMaliyyə
16:47