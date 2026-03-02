İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    SOCAR və BP üçüncü ölkələrdə layihələrdə birgə iştirakı nəzərdən keçirib

    Energetika
    • 02 mart, 2026
    • 16:16
    SOCAR və BP üçüncü ölkələrdə layihələrdə birgə iştirakı nəzərdən keçirib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və BP şirkəti arasında üçüncü ölkələrdə müxtəlif layihələrdə birgə iştirak imkanları nəzərdən keçirilib.

    "Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə müzakirələr SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəfin BP-nin hasilat və əməliyyatlar üzrə icraçı vitse-prezidenti Qordon Birrel ilə görüşündə aparılıb.

    Görüşdə SOCAR ilə BP arasında uzun illərdir davam edən uğurlu əməkdaşlıq məmnunluqla qeyd edilib, birgə icra olunan layihələrin önəmi vurğulanıb. Bu xüsusda, "upstream" layihələri, o cümlədən "Azəri-Çıraq-Dərinsulu Günəşli" (AÇG) və NAG (Sərbəst Qaz), "Şahdəniz kompressiya", "Qarabağ", "Əşrəfi-Dan Ulduzu-Aypara" (ƏDUA) və "Şəfəq-Asiman" layihələri üzrə görülən işlər müzakirə olunub.

    Söhbət zamanı "midstream" və bərpaolunan enerji layihələri, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

