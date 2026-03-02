SOCAR и BP рассмотрели совместное участие в проектах в третьих странах

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания BP рассмотрели возможности совместного участия в различных проектах в третьих странах.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Бирреллом.

    На встрече было с удовлетворением отмечено успешное сотрудничество, продолжающееся долгие годы между SOCAR и BP, подчеркнута важность совместно реализуемых проектов. В частности, были обсуждены работы, проводимые по проектам upstream (добычи), в том числе Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли (АЧГ) и NAG (Свободный газ), Шахдениз Компрессия, Карабах, Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара и Шафаг-Асиман.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по проектам midstream (транспортировки) и возобновляемой энергии, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    SOCAR və BP üçüncü ölkələrdə layihələrdə birgə iştirakı nəzərdən keçirib
    SOCAR and BP discuss joint participation in projects in third countries

    Лента новостей