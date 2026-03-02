SOCAR и BP рассмотрели совместное участие в проектах в третьих странах

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания BP рассмотрели возможности совместного участия в различных проектах в третьих странах.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Бирреллом.

На встрече было с удовлетворением отмечено успешное сотрудничество, продолжающееся долгие годы между SOCAR и BP, подчеркнута важность совместно реализуемых проектов. В частности, были обсуждены работы, проводимые по проектам upstream (добычи), в том числе Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли (АЧГ) и NAG (Свободный газ), Шахдениз Компрессия, Карабах, Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара и Шафаг-Асиман.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по проектам midstream (транспортировки) и возобновляемой энергии, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.