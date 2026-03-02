İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İranın zərbələri "QatarEnergy"nin zavodlarında istehsalın dayanmasına səbəb olub

    Energetika
    • 02 mart, 2026
    • 16:18
    İranın zərbələri QatarEnergynin zavodlarında istehsalın dayanmasına səbəb olub

    "QatarEnergy" İranın hücumları səbəbindən bir sıra şəhərlərdəki zavodda mayeləşdirilmiş təbii qazın (LNG) istehsalını dayandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifəsində bildirilib.

    "QatarEnergy"nin Ras-Laffan sənaye şəhərində və Mesaid şəhərində fəaliyyət göstərən obyektlərinə edilən hərbi hücumlarla əlaqədar olaraq şirkət LNG və onunla əlaqəli məhsulların istehsalını dayandırıb", - şirkətin mətbuat xidməti qeyd edib.

    Məlumata görə, bu tədbirlər İranın Qətərin "QatarEnergy"yə məxsus enerji infrastrukturuna zərbə endirməsindən sonra görülüb.

    "QatarEnergy" Qətərin dövlət neft-qaz şirkətidir və dünyanın ən böyük mayeləşdirilmiş təbii qaz istehsalçılarından biridir.

    Qətər İran LNG İrana hərbi zərbələr
    QatarEnergy приостановил работу в ряде городов из-за атак Ирана
    QatarEnergy suspends operations in several cities following Iranian attacks

    Son xəbərlər

    17:09

    Laricani: İran ABŞ-dən fərqli olaraq uzunmüddətli müharibəyə hazırdır

    Region
    17:08
    Foto

    "Expressbank" – YENİ ÜNVANDA

    Maliyyə
    17:07
    Foto

    Azərbaycan Rusiya ilə orta və uzunmüddətli perspektivə hesablanmış investisiya layihələrini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    17:03
    Foto

    TƏBİB-in dəstəyi ilə "Pediatriyada laboratoriyanın əhəmiyyəti" mövzusunda konfrans keçirilib

    Sağlamlıq
    16:58

    İranın hücumlarından sonra ölən amerikalı hərbçilərin sayı dördə çatıb

    Digər ölkələr
    16:55

    Qordon Birrel Bakıya işgüzar səfərə gəlib

    Energetika
    16:52

    Şükar Əliyev: "Azərbaycan çempionatının ən yaxşı boksçusu seçilmək xoş sürpriz oldu"

    Fərdi
    16:47

    Azərbaycanda ödəniş kartları ilə ölkədaxili fırıldaqçılıq hallarının sayı IV rübdə kəskin artıb

    Maliyyə
    16:47

    Avropada qazın qiyməti 500 dolları ötüb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti