QatarEnergy приостановил работу в ряде городов из-за атак Ирана

QatarEnergy приостанавливает производство сжиженного природного газа (СПГ) на заводе в ряде городов из-за атаки Ирана.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице компании в соцсетях.

"В связи с военными атаками на действующие объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и городе Месаид, компания прекратила производство СПГ и связанных с ним продуктов", - отмечает пресс-служба компании.

Согласно информации, данные меры были предприняты после того, как Иран нанес удар по энергетической инфраструктуре Катара, принадлежащей QatarEnergy.

QatarEnergy - это государственная нефтегазовая компания Катара, один из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа.