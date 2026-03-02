Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    QatarEnergy приостановил работу в ряде городов из-за атак Ирана

    02 марта, 2026
    QatarEnergy приостанавливает производство сжиженного природного газа (СПГ) на заводе в ряде городов из-за атаки Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице компании в соцсетях.

    "В связи с военными атаками на действующие объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и городе Месаид, компания прекратила производство СПГ и связанных с ним продуктов", - отмечает пресс-служба компании.

    Согласно информации, данные меры были предприняты после того, как Иран нанес удар по энергетической инфраструктуре Катара, принадлежащей QatarEnergy.

    QatarEnergy - это государственная нефтегазовая компания Катара, один из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа.

