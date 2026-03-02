QatarEnergy приостановил работу в ряде городов из-за атак Ирана
Энергетика
- 02 марта, 2026
- 16:09
QatarEnergy приостанавливает производство сжиженного природного газа (СПГ) на заводе в ряде городов из-за атаки Ирана.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице компании в соцсетях.
"В связи с военными атаками на действующие объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и городе Месаид, компания прекратила производство СПГ и связанных с ним продуктов", - отмечает пресс-служба компании.
Согласно информации, данные меры были предприняты после того, как Иран нанес удар по энергетической инфраструктуре Катара, принадлежащей QatarEnergy.
QatarEnergy - это государственная нефтегазовая компания Катара, один из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа.
Последние новости
16:25
Главы МИД Азербайджана и Кувейта отметили важность деэскалации на Ближнем ВостокеВнешняя политика
16:23
Зеленский и Мерц обсудили ход переговоров по УкраинеДругие страны
16:22
Цены на газ в Европе превысили $500 после атак БПЛА на СПГ в Катаре - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:20
Главы МИД Азербайджана и Молдовы проведут переговорыВнешняя политика
16:10
В Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасыАрмия
16:09
QatarEnergy приостановил работу в ряде городов из-за атак ИранаЭнергетика
16:01
Ипотечный фонд выделил банкам новые лимиты на выдачу кредитовФинансы
15:57
В Израиле и Катаре пострадали 35 человек в результате авиаударовДругие страны
15:53