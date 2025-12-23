Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    На Каспии произошло землетрясение магнитудой 4,8

    Происшествия
    • 23 декабря, 2025
    • 09:05
    На Каспии произошло землетрясение магнитудой 4,8

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,8.

    Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

    Согласно информации, эпицентр землетрясения находился на глубине 70 км.

    Каспийское море землетрясение Сейсмологическая служба
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Последние новости

    10:40

    Более 124 тыс. болельщиков посетили матчи Премьер-лиги за полсезона

    Футбол
    10:36

    В Баку более 47 тыс. учеников сменили школу через электронную систему

    Наука и образование
    10:33

    Али Асадов: Азербайджано-турецкий инвестфорум открывает путь к новым совместным проектам

    Бизнес
    10:21

    В Азербайджане совершенствуется деятельность предприятий ЖКХ

    Внутренняя политика
    10:21

    В Нахчыване доходы от приватизации и аренды госсобственности превысили 1,5 млн манатов

    Финансы
    10:12

    В Азербайджане выпущена почтовая марка в память о самолете AZAL, потерпевшем крушение в Актау

    ИКТ
    10:10

    В трех районах Баку не будет газа

    Энергетика
    10:03

    Трамп назвал The New York Times угрозой нацбезопасности

    Другие страны
    10:01
    Фото

    В Баку стартовал II Азербайджано-турецкий инвестиционный форум

    Бизнес
    Лента новостей