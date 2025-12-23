На Каспии произошло землетрясение магнитудой 4,8
Происшествия
- 23 декабря, 2025
- 09:05
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Согласно информации, эпицентр землетрясения находился на глубине 70 км.
Последние новости
10:40
Более 124 тыс. болельщиков посетили матчи Премьер-лиги за полсезонаФутбол
10:36
В Баку более 47 тыс. учеников сменили школу через электронную системуНаука и образование
10:33
Али Асадов: Азербайджано-турецкий инвестфорум открывает путь к новым совместным проектамБизнес
10:21
В Азербайджане совершенствуется деятельность предприятий ЖКХВнутренняя политика
10:21
В Нахчыване доходы от приватизации и аренды госсобственности превысили 1,5 млн манатовФинансы
10:12
В Азербайджане выпущена почтовая марка в память о самолете AZAL, потерпевшем крушение в АктауИКТ
10:10
В трех районах Баку не будет газаЭнергетика
10:03
Трамп назвал The New York Times угрозой нацбезопасностиДругие страны
10:01
Фото