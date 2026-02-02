Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    США понизят ставку пошлин в отношении Индии до 18%

    • 02 февраля, 2026
    • 21:15
    США понизят ставку импортных пошлин в отношении Индии с 25% до 18%.

    Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трам написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    "Для меня была честь поговорить сегодня утром с премьер-министром Индии Моди. Он один из моих величайших друзей... Из дружбы и уважения к премьер-министру Моди и, по его просьбе, с немедленным вступлением в силу, мы договорились о торговом соглашении между США и Индией, согласно которому Соединенные Штаты будут взимать сниженный тариф, понижая его с 25% до 18%. Они (Индия - ред.) также будут двигаться вперед к снижению своих тарифов и других барьеров против Соединенных Штатов до 0%", - написал он.

    По словам Трампа, Индия обязалась значительно нарастить импорт американских товаров: "Премьер-министр также обязался "покупать американское" на гораздо более высоком уровне, в дополнение к более чем 500 млрд долларов на энергию, технологии, сельское хозяйство, уголь и многие другие продукты. Наши удивительные отношения с Индией станут еще крепче в будущем".

