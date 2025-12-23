İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 23 dekabr, 2025
    • 08:59
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Yerli vaxtla saat 8:32-də Xəzər dənizində 4,8 maqnitudada zəlzələ olub.

    Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

    Məlumata görə, zəlzələ ocağı 70 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Xəzər dənizi Zəlzələ Yeraltı təkanlar
    В Каспийском море произошло землетрясение

