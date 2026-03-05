Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin müəllimləri üçün sertifikasiya imtahanı iki mərhələdə keçiriləcək

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Milli Məclis
    • 05 mart, 2026
    • 12:14
    Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərindəki müəllimlərin sertifikasiya imtahanı iki mərhələdən ibarət olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisin Sosial qanunvericilik şöbəsinin rəhbəri Adil Vəliyev parlamentin Elm və təhsil komitəsinin bugünkü iclasında Əmək Məcəlləsinə və "Təhsil haqqında" qanuna dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, ilk dəfə attestasiyanın keçirilməsinə 150-200 min manat vəsait lazım olmuşdu:

    "Artıq attestasiya ilə bağlı təcrübə olduğuna görə sertifikasiyanın tətbiqi daha asan olacaq. Sertifikasiya ilə bağlı qaydalar hazırlanır və qanun qəbul edildikdən sonra onlar da işə düşəcək".

