İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Dövlət Vergi Xidməti: Əsas prioritetimiz sistemi tam rəqəmsallaşdırmaqdır

    Biznes
    • 05 mart, 2026
    • 12:28
    Dövlət Vergi Xidməti: Əsas prioritetimiz sistemi tam rəqəmsallaşdırmaqdır

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin əsas prioriteti vergi sisteminin tam rəqəmsallaşdırılmasıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu qurumun Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş idarəsinin şöbə rəisi Günay Mahmudova Bakıda keçirilən "Vergi sistemində gələcəyə baxış: yeni idarəetmə modeli və data əsaslı qərarlar" adlı forumda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Dövlət Vergi Xidməti 2025-2028-ci illər üzrə strategiyası çərçivəsində vergi sisteminin tam rəqəmsallaşdırılmasını və vergi ödəyicilərinə münasibətdə insan amilinin minimuma endirilməsini hədəfləyir: "Strategiyamız çərçivəsində əsas prioritetlər rəqəmsal transformasiya, süni intellektin tətbiqi, könüllü əməl etmənin təşviqidir. Gələcək planlarımızdan biri də Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV) bəyannaməsində və mərhələli şəkildə digər bütün bəyannamələrdə "Pre-filled" (öncədən doldurulmuş) mexanizminin tətbiq olunmasıdır. Eyni zamanda vergi inzibatçılığında süni intellektə əsaslanan risk analizi mexanizminin tətbiqi də əsas prioritetlərdən biridir".

    Dövlət Vergi Xidməti rəqəmsallaşma

    Son xəbərlər

    13:31

    Con Hili Kiprə gedib

    Digər ölkələr
    13:30

    İsrail ordusu İranın raket anbarlarını məhv etdiyini açıqlayıb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:28
    Foto

    Azərbaycanın ƏTİT-ə üzvlük prosesinin tamamlanması müzakirə edilib

    ASK
    13:27
    Foto

    İranın dron hücumundan sonra Naxçıvan aeroportundan - FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    13:24

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: İranın hücum aktları cavabsız qalmayacaq

    Hərbi
    13:17

    Bəhreynin HHM sistemləri İrana məxsus 75 raket və 123 PUA-nı məhv edib

    Digər ölkələr
    13:16

    Türkiyə MN: PJAK-ın İrandakı fəaliyyətini yaxından izləyirik

    Region
    13:15

    Vasif Qafarov: Özəl məktəblərdə çalışan müəllimlər də sertifikasiyadan keçməlidir

    Milli Məclis
    13:12
    Foto

    Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb  - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti