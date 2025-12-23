Турция обратилась к ООН с призывом предоставить гумпомощь Судану

Постоянный представитель Турции при Организации Объединенных Наций (ООН) Ахмет Йылдыз решительно осудил насилие, совершенное военизированными Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане против гражданского населения, и призвал срочно оказать региону гуманитарную помощь.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

Отмечается, что А. Йылдыз, принявший участие в заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по ситуации в Судане, дал оценку последним событиям в этой стране.

"Мы решительно осуждаем зверства, совершенные Силами быстрого реагирования против гражданского населения, и требуем срочного доступа к пострадавшим районам", - сказал постпред.

Он охарактеризовал Судан как страну, столкнувшуюся с крупнейшим в мире кризисом перемещения населения. Йылдыз заявил, что Турция глубоко опечалена последними событиями в регионах Фашер и Кордофан.

А. Йылдыз также осудил нападение на логистическую базу сил безопасности ООН в городе Кадугли в Южном Кордофане 13 декабря, в результате которого погибли шесть, были ранены восемь миротворцев.