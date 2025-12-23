Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Турция обратилась к ООН с призывом предоставить гумпомощь Судану

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 08:29
    Турция обратилась к ООН с призывом предоставить гумпомощь Судану

    Постоянный представитель Турции при Организации Объединенных Наций (ООН) Ахмет Йылдыз решительно осудил насилие, совершенное военизированными Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане против гражданского населения, и призвал срочно оказать региону гуманитарную помощь.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

    Отмечается, что А. Йылдыз, принявший участие в заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по ситуации в Судане, дал оценку последним событиям в этой стране.

    "Мы решительно осуждаем зверства, совершенные Силами быстрого реагирования против гражданского населения, и требуем срочного доступа к пострадавшим районам", - сказал постпред.

    Он охарактеризовал Судан как страну, столкнувшуюся с крупнейшим в мире кризисом перемещения населения. Йылдыз заявил, что Турция глубоко опечалена последними событиями в регионах Фашер и Кордофан.

    А. Йылдыз также осудил нападение на логистическую базу сил безопасности ООН в городе Кадугли в Южном Кордофане 13 декабря, в результате которого погибли шесть, были ранены восемь миротворцев.

    Судан постпредство Турция ООН СБР
    Türkiyə BMT-də Sudana humanitar yardım çağırışı edib

    Последние новости

    09:05

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    09:00
    Фото

    В Анкаре улица названа в честь Узеира Гаджибейли

    В регионе
    08:43
    Фото

    В Каспийском море произошло сильное землетрясение

    Происшествия
    08:37

    В Сумгайыте сегодня будут локальные перебои в газоснабжении

    Энергетика
    08:29

    Турция обратилась к ООН с призывом предоставить гумпомощь Судану

    Другие страны
    08:19
    Фото

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:03
    Видео

    США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    07:37

    Стоимость серебра вслед за золотом обновила исторический максимум

    Финансы
    07:20

    Syria TV: Вашингтон оказал давление на СДС для перемирия в Алеппо

    Другие страны
    Лента новостей