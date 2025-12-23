Правительственные силы работают над эвакуацией населения в Алеппо

Силы внутренней безопасности работают над эвакуацией мирного населения и обеспечением его безопасности в различных районах сирийской провинции Алеппо, подвергающихся нападениям со стороны группировки Сирийские демократические силы (СДС).

Как передает Report, об этом сообщает SANA со ссылкой на командующего силами внутренней безопасности региона Мухаммада Абдула Гани.

Он отметил, что для защиты граждан, а также государственной и частной собственности "было проведено интенсивное развертывание сил безопасности".

"Мы работаем над эвакуацией мирных жителей и обеспечением их безопасности после атак СДС. Мы четко предупреждаем всех, кто попытается посягнуть на безопасность Алеппо или угрожать безопасности его жителей, что будем жестко пресекать такие действия в соответствии с законодательством", - приводит агентство заявление Абдула Гани.

Военачальник указал, что соответствующая работа продолжается в районах Шейх Максуд и Ашрафия, призвав граждан сотрудничать со службами безопасности в целях сохранения стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела СДС из минометов и реактивных установок нескольких кварталов города Алеппо погибли два мирных жителя. Эскалация, как указывают местные СМИ, произошла на фоне переговоров высокого уровня об интеграции сил СДС в сирийскую армию, крайний срок которой подходит к концу.