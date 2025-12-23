Великобритания запретит приготовление живых лобстеров и крабов в кипятке

Приготовление живых лобстеров в кипящей воде станет вне закона в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на газету The Guardian, об этом говорится в стратегии, опубликованной британским министерством охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

В документе отмечается, что "варка живьем не является допустимым методом убийства" десятиногих ракообразных (или декаподов) и им подобных. Декаподы - отряд класса высших раков, в который входит около трети его видов, включая омаров, лангустов, крабов. Нынешнее намерение лейбористского правительства, которое должно найти отражение в соответствующих директивах, основывается на законе, принятом еще в 2022 году правительством под руководством Консервативной партии. Оно постановило, что беспозвоночные, включая лобстеров, осьминогов и крабов, - существа, наделенные чувствами, которые испытывают боль, как и другие животные.

Когда этот закон вступит в силу, Великобритания присоединится к небольшому числу стран, включая Швейцарию, Норвегию и Новую Зеландию, где подобная практика запрещена. После этого при приготовлении живого лобстера его сначала надо будет заморозить или воспользоваться устройством для электрического оглушения.

Владельцы ресторанов уже выразили несогласие с грядущими изменениями. Они указывают на то, что подобный запрет лишь увеличит расходы заведений общепита, которые и так находятся в сложной ситуации из-за роста налогов, а также цен на электричество, аренду и расходов на заработную плату персоналу. Издание замечает, что стоимость "электрошокера для лобстеров" составляет около £3,5 тыс. ($4,7 тыс.).