    В Алеппо продолжаются столкновения между боевиками и сирийской армией

    • 22 декабря, 2025
    • 22:07
    В Алеппо продолжаются столкновения между боевиками и сирийской армией

    Масштабные столкновения в Алеппо сирийской армии и боевиков из организации "Сирийские демократические силы" (СДС) продолжаются.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, стычки происходят на фоне переговоров высокого уровня об интеграции сил СДС в армию Сирии, крайний срок которой подходит к концу.

    Отмечается, что боевики атакуют позиции сирийских сил безопасности вблизи районов Шейхан и Лаирмун в Алеппо, из-за чего была закрыта дорога Газиантеп-Алеппо.

    По данным Syria TV, в результате обстрелов жилых районов со стороны СДС погибли по меньшей мере два мирных жителя, еще 10 ранены.

    Министерство внутренних дел Сирии также сообщило, что в результате нападения боевиков двое сотрудников сил безопасности получили ранения.

    "Сегодня вечером силы СДС, дислоцированные в районах Шейх Максуд и Ашрафия в Алеппо, совершили предательское нападение на силы внутренней безопасности, дислоцированные на совместных контрольно-пропускных пунктах", - говорится в заявлении ведомства.

