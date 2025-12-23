Syria TV: Вашингтон оказал давление на СДС для перемирия в Алеппо
- 23 декабря, 2025
- 07:20
США оказали значительное давление на Сирийские демократические силы (СДС) для срочного прекращения столкновений с правительственными силами в Алеппо.
Как передает Report, об этом сообщает Syria TV со ссылкой на источники.
Согласно информации, Вашингтон через группу Госдепартамента США по Сирии, базирующуюся в Иордании, установил прямой контакт с обеими сторонами с целью прекращения столкновений в Алеппо.
Источники пояснили, что усилия Вашингтона были направлены на предотвращение эскалации и распространения столкновений между сторонами на районы восточной части сельской местности Алеппо и провинции Дейр-эз-Зор.
"Вашингтон ввел перемирие в рамках усилий по достижению соглашения между сирийским правительством и Сирийскими демократическими силами о начале процесса интеграции военных и сил безопасности до конца этого года", - приводит телеканал слова неназванного источника.
При этом Генеральный штаб сирийской армии издал приказ прекратить обстрелы огневых точек СДС "после нейтрализации ряда из них и смещения центра столкновения с жилых районов", указывает Syria TV.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела СДС из минометов и реактивных установок нескольких кварталов города Алеппо погибли два мирных жителя. Эскалация произошла на фоне переговоров высокого уровня об интеграции сил СДС в сирийскую армию, крайний срок которой подходит к концу.