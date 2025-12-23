Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 07:20
    Syria TV: Вашингтон оказал давление на СДС для перемирия в Алеппо

    США оказали значительное давление на Сирийские демократические силы (СДС) для срочного прекращения столкновений с правительственными силами в Алеппо.

    Как передает Report, об этом сообщает Syria TV со ссылкой на источники.

    Согласно информации, Вашингтон через группу Госдепартамента США по Сирии, базирующуюся в Иордании, установил прямой контакт с обеими сторонами с целью прекращения столкновений в Алеппо.

    Источники пояснили, что усилия Вашингтона были направлены на предотвращение эскалации и распространения столкновений между сторонами на районы восточной части сельской местности Алеппо и провинции Дейр-эз-Зор.

    "Вашингтон ввел перемирие в рамках усилий по достижению соглашения между сирийским правительством и Сирийскими демократическими силами о начале процесса интеграции военных и сил безопасности до конца этого года", - приводит телеканал слова неназванного источника.

    При этом Генеральный штаб сирийской армии издал приказ прекратить обстрелы огневых точек СДС "после нейтрализации ряда из них и смещения центра столкновения с жилых районов", указывает Syria TV.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела СДС из минометов и реактивных установок нескольких кварталов города Алеппо погибли два мирных жителя. Эскалация произошла на фоне переговоров высокого уровня об интеграции сил СДС в сирийскую армию, крайний срок которой подходит к концу.

    Сирия прекращение огня США Госдепартамент США

