Syria TV: Вашингтон оказал давление на СДС для перемирия в Алеппо

США оказали значительное давление на Сирийские демократические силы (СДС) для срочного прекращения столкновений с правительственными силами в Алеппо.

Как передает Report, об этом сообщает Syria TV со ссылкой на источники.

Согласно информации, Вашингтон через группу Госдепартамента США по Сирии, базирующуюся в Иордании, установил прямой контакт с обеими сторонами с целью прекращения столкновений в Алеппо.

Источники пояснили, что усилия Вашингтона были направлены на предотвращение эскалации и распространения столкновений между сторонами на районы восточной части сельской местности Алеппо и провинции Дейр-эз-Зор.

"Вашингтон ввел перемирие в рамках усилий по достижению соглашения между сирийским правительством и Сирийскими демократическими силами о начале процесса интеграции военных и сил безопасности до конца этого года", - приводит телеканал слова неназванного источника.

При этом Генеральный штаб сирийской армии издал приказ прекратить обстрелы огневых точек СДС "после нейтрализации ряда из них и смещения центра столкновения с жилых районов", указывает Syria TV.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела СДС из минометов и реактивных установок нескольких кварталов города Алеппо погибли два мирных жителя. Эскалация произошла на фоне переговоров высокого уровня об интеграции сил СДС в сирийскую армию, крайний срок которой подходит к концу.