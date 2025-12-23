İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    KİV: Vaşinqton Hələbdə atəşkəsə razılaşmaq üçün SDQ-yə təzyiq göstərib

    Digər ölkələr
    • 23 dekabr, 2025
    • 08:38
    ABŞ Hələbdə hökumət qüvvələri ilə qarşıdurmalara təcili olaraq son qoymaq üçün "Suriya Demokratik Qüvvələri"nə (SDQ) əhəmiyyətli dərəcədə təzyiq göstərib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Syria TV" mənbələrə istinadən bildirib.

    Mənbənin məlumatına görə, Vaşinqton Dövlət Departamentinin İordaniyada yerləşən Suriya üzrə qrupu vasitəsilə Hələbdəki qarşıdurmalara son qoymaq üçün hər iki tərəflə birbaşa əlaqə qurub.

    Mənbələr izah ediblər ki, Vaşinqtonun səyləri eskalasiyanın qarşısını almağa və iki tərəf arasında qarşıdurmaların şərqi Hələb kəndləri və Deyr əz-Zor əyalətindəki ərazilərə yayılmasının qarşısını almağa yönəlib.

    Kanal adı açıqlanmayan mənbəyə istinadən bildirib ki, Vaşinqton atəşkəsi Suriya hökuməti ilə "Suriya Demokratik Qüvvələri" arasında bu ilin sonuna qədər hərbi və təhlükəsizlik qüvvələrinin inteqrasiyası prosesinə başlamaq üçün razılığa gəlmək səylərinin bir hissəsi olaraq tətbiq edib.

    Bu arada, Suriya Ordusunun Baş Qərargahı SDQ-nin atəş mövqelərinin bir hissəsini zərərsizləşdirdikdən və münaqişənin diqqətini yaşayış məntəqələrindən uzaqlaşdırdıqdan sonra SDQ-nin atəş mövqelərinin atəşə tutulmasını dayandırmaq əmri verib.

    Daha əvvəl SDQ-nin Hələbdəki bir neçə minaatan və raket atəşi nəticəsində iki mülki şəxsin həlak olduğu bildirilirdi. Bu gərginlik SDQ-nin Suriya ordusuna inteqrasiyası ilə bağlı yüksək səviyyəli danışıqlar zamanı baş verib.

    ABŞ Suriya Təhlükəsizlik qüvvələri
    Syria TV: Вашингтон оказал давление на СДС для перемирия в Алеппо

