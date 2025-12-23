Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Генпрокуратура обнародовала новые детали громких дел о контрабанде в порту Говсан и Аляте

    Происшествия
    • 23 декабря, 2025
    • 16:44
    Генпрокуратура обнародовала новые детали громких дел о контрабанде в порту Говсан и Аляте

    Генпрокуратура Азербайджана обнародовала новые детали громких уголовных дел о контрабанде многомиллионных партий табачных изделий с участием должностных лиц таможни и пограничников.

    Как сообщили Report в ведомстве, предварительное следствие по обоим уголовным делам продолжается в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

    В рамках первого дела должностные лица международного торгового морского порта Говсан и сотрудники соответствующего таможенного поста подозреваются в организации контрабанды табачных изделий без акцизных марок из ОАЭ и Ирана на сумму свыше 5,4 млн манатов. Действия совершались в составе организованной преступной группы.

    В качестве обвиняемых привлечены фактический руководитель порта Руслан Эюбов, генеральный директор Рашад Дашдемиров, начальник портовой службы Заур Гашимов, ряд других должностных лиц таможни, а также лица, занимавшиеся транспортировкой и хранением табачной продукции.

    Фигурантам предъявлены обвинения по статьям 206.4, 213-1.2.1, 213-1.2.2 и 213-1.2.3 и 308.2 УК АР.

    Решением суда в отношении Руслана Эюбова, Рашада Дашдемирова, Заура Гашимова и еще пяти должностных лиц избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении других фигурантов избраны меры пресечения, не связанные с арестом, а бежавшие из страны объявлены в международный розыск.

    Генпрокуратура также обнародовала детали другого громкого дела, где фигурируют военнослужащие Государственной пограничной службы. Оно связано с незаконной деятельностью представителей компаний "RR Caspi", "Səmayə Co", "Səmayə Logistic".

    Следствием установлено, что основатель и фактический руководитель "RR Caspi" Рамин Ахундов, капитан принадлежащего компании судна Эльшан Ахмедов, механик Эльчин Аскеров, матрос Амид Сайылов, управляющий делами компании Самир Гахраманбейли, а также начальник подразделения береговой охраны Вюсал Садыгов, контролер Валех Самедов и другие лица, действуя по предварительному сговору, организовали контрабандный ввоз табачных изделий на сумму более 1 млн манатов через незаконно построенный и не зарегистрированный причал в поселке Алят Гарадагского района Баку.

    Указанные лица привлечены к уголовной ответственности по статьям 206.3.2, 213-1.2.1, 213-1.2.3, 341.2.1 и 341.2.3 УК АР. В отношении большинства фигурантов судом избрана мера пресечения в виде ареста, одному лицу назначен домашний арест, остальные объявлены в международный розыск.

    "В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются, проводится проверка деятельности юридических лиц, а также принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других участников преступных групп. О результатах расследования общественность будет проинформирована дополнительно", - добавили в Генпрокуратуре.

