Politico: Кибератака на госкомпанию Венесуэлы имеет признаки операции США

Хакерская атака, которой подверглась ранее в декабре государственная нефтегазовая компания Венесуэлы Petr leos de Venezuela (PDVSA), вероятно, была осуществлена США.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники пишет американская газета Politico.

"По словам бывших американских должностных лиц и экспертов в сфере кибербезопасности, масштабная кибератака, в результате которой была нарушена работа венесуэльской нефтегазовой инфраструктуры, имеет много признаков операции США", - отмечается в материале. "Это похоже на заранее спланированную атаку", - подчеркнул один из источников издания. Он выразил уверенность в том, что осуществить такую атаку могла лишь американская сторона.

"По словам экспертов, США являются одной из немногих стран, способных провести кибератаку такого масштаба", - говорится в публикации. Источники газеты из числа бывших должностных лиц отметили, что за хакерской атакой, вероятнее всего, стоит Киберкомандование ВС США. "Именно для этого и было создано Киберкомандование ВС США", - подчеркнул один из источников. Говоря о возможности проведения этой структурой упомянутой атаки, он добавил: "Это звучит в полной мере правдоподобно и соответствует задачам и возможностям Киберкомандования ВС США".

Представители PDVSA 15 декабря заявили, что компания подверглась кибератаке, целью которой было прекращение ее работы. В PDVSA тогда подчеркнули, что расценивают кибератаку как "попытку агрессии, которая является частью стратегии правительства США по захвату венесуэльской нефти с применением силы и пиратства".