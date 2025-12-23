Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сборная Египта установила рекорд Кубка африканских наций

    Футбол
    • 23 декабря, 2025
    • 05:44
    Сборная Египта по футболу в матче с командой Зимбабве в рамках Кубка африканских наций установила рекорд турнира.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации издания OptaJean в социальной сети X.

    Согласно информации, египтяне в ходе игры нанесли 35 ударов по воротам и создали восемь явных голевых моментов. Оба показателя стали рекордными для одного матча Кубка африканских наций с момента, как компания Opta начала вести статистику турнира в 2010 году.

    Египет обыграл Зимбабве со счетом 2:1. На 20-й минуте нападающий зимбабвийской сборной Принс Дуб вывел свою команду вперед. На 64-й минуте египетский форвард Омар Мармуш восстановил равенство в счете, на 90+1-й минуте лидер сборной Египта Мохамед Салах принес своей команде победу.

    Египет футбол Зимбабве Кубок африканских наций

