Сборная Египта установила рекорд Кубка африканских наций
Футбол
- 23 декабря, 2025
- 05:44
Сборная Египта по футболу в матче с командой Зимбабве в рамках Кубка африканских наций установила рекорд турнира.
Как передает Report, об этом говорится в публикации издания OptaJean в социальной сети X.
Согласно информации, египтяне в ходе игры нанесли 35 ударов по воротам и создали восемь явных голевых моментов. Оба показателя стали рекордными для одного матча Кубка африканских наций с момента, как компания Opta начала вести статистику турнира в 2010 году.
Египет обыграл Зимбабве со счетом 2:1. На 20-й минуте нападающий зимбабвийской сборной Принс Дуб вывел свою команду вперед. На 64-й минуте египетский форвард Омар Мармуш восстановил равенство в счете, на 90+1-й минуте лидер сборной Египта Мохамед Салах принес своей команде победу.
