    В МВД напомнили о запрете продажи и использования пиротехнических изделий

    Внутренняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 11:35
    В МВД Азербайджана в преддверии праздничных дней напомнили о запрете продажи и использования пиротехнических изделий.

    Как передает Report со ссылкой на сообщение МВД, использование пиротехнических средств в преддверии праздничных дней, особенно во дворах многоквартирных домов, вызывает обоснованное недовольство граждан.

    "Подобные изделия нередко используются несовершеннолетними и малолетними, что во многих случаях приводит к несчастным происшествиям", - говорится в сообщении.

    В МВД напомнили, что продажа пиротехнических изделий, а также взрывчатых и легковоспламеняющихся предметов с высокой звуковой мощностью запрещена законом. В случае выявления такие товары незамедлительно изымаются из продажи, а в отношении нарушителей принимаются меры в соответствии с законодательством.

    "Использование подобных товаров, не отвечающих требованиям безопасности, представляет серьезную угрозу здоровью людей и может нанести значительный ущерб окружающей среде из-за высокой степени пожароопасности. Призываем каждого быть примером ответственного поведения", - говорится в сообщении.

    МВД Азербайджан пиротехника запрет праздники пожарная опасность
