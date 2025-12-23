В МВД напомнили о запрете продажи и использования пиротехнических изделий

В МВД Азербайджана в преддверии праздничных дней напомнили о запрете продажи и использования пиротехнических изделий.

Как передает Report со ссылкой на сообщение МВД, использование пиротехнических средств в преддверии праздничных дней, особенно во дворах многоквартирных домов, вызывает обоснованное недовольство граждан.

"Подобные изделия нередко используются несовершеннолетними и малолетними, что во многих случаях приводит к несчастным происшествиям", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что продажа пиротехнических изделий, а также взрывчатых и легковоспламеняющихся предметов с высокой звуковой мощностью запрещена законом. В случае выявления такие товары незамедлительно изымаются из продажи, а в отношении нарушителей принимаются меры в соответствии с законодательством.

"Использование подобных товаров, не отвечающих требованиям безопасности, представляет серьезную угрозу здоровью людей и может нанести значительный ущерб окружающей среде из-за высокой степени пожароопасности. Призываем каждого быть примером ответственного поведения", - говорится в сообщении.