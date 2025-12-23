İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    DİN pirotexniki vasitələrin istifadəsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

    Daxili siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 11:13
    DİN pirotexniki vasitələrin istifadəsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

    Bayram günləri ərəfəsində yaşayış yerlərində, xüsusilə də çoxmənzilli binaların həyətində pirotexniki vasitələrdən istifadə vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu vasitələr yetkinlik yaşına çatmayan və azyaşlılar tərəfindən istifadə edilir, əksər hallarda isə bədbəxt hadisələrə səbəb olur.

    "Pirotexniki, eləcə də yüksək səsyayıcı qabiliyyətə malik partlayıcı və tezalışan məmulatlar mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalar siyahısına daxil edilib və qanunla satışı qadağandır. Aşkar olunduğu təqdirdə dərhal satışdan çıxarılır və həmin şəxslər barəsində qanunamüvafiq tədbirlər görülür.

    Bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdırırıq ki, təhlükəsizlik standartlarına cavab verməyən bu kimi vasitələr insan sağlamlığına mənfi təsir göstərməklə yanaşı, tez alışan maddə olduqları üçün ətraf mühitə də ciddi ziyan vura bilər. Ona görə də hər kəsi məsuliyyətli davranışı ilə örnək olmağa çağırırıq", - məlumatda qeyd olunub.

    DİN pirotexniki vasitələrin istifadəsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

    Daxili İşlər Nazirliyi pirotexniki vasitələr
    Video
    В МВД напомнили о запрете продажи и использования пиротехнических изделий

    Son xəbərlər

    12:09

    İçərişəhərin interaktiv xəritəsi hazırlanıb

    Digər
    12:08

    Parlament Azərbaycanla Türkiyə arasındakı təhsillə əlaqədar əməkdaşlıq sazişlərinə əlavə protokolları təsdiqləyib

    Milli Məclis
    12:06

    Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 7 %-dən çox azalıb

    Energetika
    12:06

    Son 11 ayda "AzStateNet" şəbəkəsində 751 hədəflənmiş APT kiberhücumu indikatoru aşkarlanıb

    İKT
    12:02

    Səməd Bəşirli: "Türkiyə şirkətlərinin Qarabağda "yaşıl enerji" layihələrində iştirakı xüsusi əhəmiyyət daşıyır"

    Energetika
    12:01

    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları Fəxri xiyaban, Zəfər abidəsi və Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət ediblər

    Din
    11:59

    İçərişəhərdə "Ağıllı Qoruq" modeli əsasında planlaşdırılan işlər açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:59
    Foto

    Binəqədi rayon prokurorluğunun yeni inzibati binası istifadəyə verilib

    Daxili siyasət
    11:57

    BMT rəsmisi: Uşaqların rəqəmsal dünyada təhlükəsiz iştirakı təmin olunmalıdır

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti