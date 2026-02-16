İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Françesko Totti "Roma"ya qayıtmaq ehtimalını təsdiqləyib

    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 21:01
    Françesko Totti Romaya qayıtmaq ehtimalını təsdiqləyib

    İtaliya təmsilçisi "Roma"nın keçmiş kapitanı Françesko Totti klubda texniki direktor vəzifəsinə qayıtmaq ehtimalı ilə bağlı danışıqlar apardığını təsdiqləyib.

    "Report" "Sky Sport"a istinadən xəbər verir ki, bir neçə həftə əvvəl "Roma"nın baş məsləhətçisi Klaudio Ranieri klub rəhbərliyinin əfsanəvi futbolçunu yenidən komandaya cəlb etməyi nəzərdən keçirdiklərini açıqlamışdı.

    Totti məsələ ilə bağlı verdiyi açıqlamada yayılan məlumatları təsdiqləyib. O bildirib ki, tərəflər arasında danışıqlar davam edir və müəyyən detallar müzakirə olunur.

    Keçmiş kapitan əlavə edib ki, hazırda yekun qərar verilməyib.

    Qeyd edək ki, Totti 1993-cü ildən 2017-ci ilə qədər "Roma"da çıxış edib.

    Françesko Totti İtaliya kapitan Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    21:02
    Video

    Azərbaycan Prezidentinin Serbiyaya səfərinə dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    21:01

    Françesko Totti "Roma"ya qayıtmaq ehtimalını təsdiqləyib

    Futbol
    20:42

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "Qəbələ" bəlkə də bu gün bir xala layiq idi"

    Futbol
    20:40

    Naxçıvan şəhərinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisi müvəqqəti dayandırılacaq

    İnfrastruktur
    20:28

    FHN qar uçqunu təhlükəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Hadisə
    20:23
    Foto

    Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib

    Fərdi
    20:21

    Yossi Fuks: İsrail HƏMAS-a tərk-silah üçün 60 gün verəcək

    Digər ölkələr
    20:14

    Ukrayna və ABŞ "Patriot" üçün raketlərin alınmasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:08

    "Serbian News": Serbiya Azərbaycanın investisiyaları sayəsində enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti