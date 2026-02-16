Тотти не исключил возможность возвращения в "Рому"

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти сообщил, что ведет переговоры с клубом о возможном возвращении на должность технического директора.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport, несколько недель назад старший советник римского клуба Клаудио Раньери объявил, что владельцы клуба рассматривают вариант возвращения Тотти в структуру команды.

"Я всегда был болельщиком клуба. Для меня "Рома" - это мой дом. Это правда, мы разговариваем, обсуждаем некоторые детали и решаем, как будет лучше для всех. Надеюсь, мы сможем скоро разрешить эту ситуацию", - сказал легендарный футболист.

Отметим, что 49-летний форвард выступал за "Рому" с 1993 по 2017 год. В составе "Ромы" он стал чемпионом Италии (2000/01), а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2017 году занял пост директора "Ромы", который покинул клуб летом 2019 года.