Azərbaycan Prezidentinin Serbiyaya səfərinə dair videoçarx paylaşılıb
Daxili siyasət
- 16 fevral, 2026
- 21:02
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Serbiya Respublikasına rəsmi səfərinə dair videoçarx paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
