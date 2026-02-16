İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Prezidentinin Serbiyaya səfərinə dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    • 16 fevral, 2026
    • 21:02
    Azərbaycan Prezidentinin Serbiyaya səfərinə dair videoçarx paylaşılıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Serbiya Respublikasına rəsmi səfərinə dair videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Azərbaycan Prezidentinin Serbiyaya səfərinə dair videoçarx paylaşılıb

    Azərbaycan Serbiya İlham Əliyev
    Video
    На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещен видеоролик о визите в Сербию
    Video
    Video footage on Azerbaijani President's visit to Serbia shared on social media

    Son xəbərlər

    21:02
    Video

    Azərbaycan Prezidentinin Serbiyaya səfərinə dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    21:01

    Françesko Totti "Roma"ya qayıtmaq ehtimalını təsdiqləyib

    Futbol
    20:42

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "Qəbələ" bəlkə də bu gün bir xala layiq idi"

    Futbol
    20:40

    Naxçıvan şəhərinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisi müvəqqəti dayandırılacaq

    İnfrastruktur
    20:28

    FHN qar uçqunu təhlükəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Hadisə
    20:23
    Foto

    Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib

    Fərdi
    20:21

    Yossi Fuks: İsrail HƏMAS-a tərk-silah üçün 60 gün verəcək

    Digər ölkələr
    20:14

    Ukrayna və ABŞ "Patriot" üçün raketlərin alınmasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:08

    "Serbian News": Serbiya Azərbaycanın investisiyaları sayəsində enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti