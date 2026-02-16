На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещен видеоролик о визите в Сербию
- 16 февраля, 2026
- 21:03
На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещен видеоролик об официальном визите главы государства в Сербию.
Report представляет публикацию:
На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещен видеоролик о визите в Сербию
