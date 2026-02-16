На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещен видеоролик о визите в Сербию

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 21:03
    На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещен видеоролик об официальном визите главы государства в Сербию.

    Report представляет публикацию:

    Azərbaycan Prezidentinin Serbiyaya səfərinə dair videoçarx paylaşılıb
    Video footage on Azerbaijani President's visit to Serbia shared on social media
