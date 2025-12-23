Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Мурадова: Необходимо укреплять международное сотрудничество для защиты детей в цифровой среде

    Социальная защита
    • 23 декабря, 2025
    • 11:35
    Мурадова: Необходимо укреплять международное сотрудничество для защиты детей в цифровой среде

    Цифровая среда при отсутствии контроля и ответственности представляет серьезную опасность для детей.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на международной конференции "Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество" в Баку.

    По ее словам, защита детей в цифровой среде стала ключевым вопросом глобальной повестки дня, и важно укреплять сотрудничество в данной сфере:

    "В рамках реализации закона "О защите детей от вредной информации", принятого в Азербайджане в 2018 году, сформирована эффективная координация между госорганами. Тот факт, что аналогичные законодательные инициативы были выдвинуты и в других странах, также свидетельствует о наличии общих точек соприкосновения в плане правового регулирования и возможностей для сотрудничества в данной сфере".

    Мурадова подчеркнула, что повышение уровня цифровой грамотности родителей и формирование безопасной семейной среды способствуют более эффективной защите детей в цифровом пространстве:

    "Согласно исследованиям, 72% детей в мире ежедневно пользуются интернетом. Высок риск их столкновения с вредной информацией. Поэтому необходимо укреплять международное сотрудничество для защиты детей в цифровой среде. Ни один ребенок не должен остаться без защиты в условиях цифровой трансформации".

    Бахар Мурадова цифровая среда конференция защита детей
    Bahar Muradova: Rəqəmsal mühit nəzarətsiz və məsuliyyətsiz olduqda uşaqlar üçün ciddi risklər ortaya qoyur
    Bahar Muradova: Children face risks in unsafe digital environment

    Последние новости

    12:13

    Джевдет Йылмаз: Открытие Зангезурского коридора усилит интеграцию между Турцией и Европой

    Инфраструктура
    12:07

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    12:02

    Мусаев: В Азербайджане выросло число политически мотивированных кибератак на госучреждения

    ИКТ
    11:58

    AZPROMO анонсировал визиты турецких предпринимателей в индустриальные зоны Азербайджана

    Бизнес
    11:51

    Омер Болат: Турецко-азербайджанские отношения переживают лучший период в истории

    Бизнес
    11:49

    Рашад Набиев: Цифровая среда несет как возможности, так и риски для детей

    Внутренняя политика
    11:45
    Фото

    SOCAR приобрела в Турции электростанцию за $225 млн

    Энергетика
    11:43

    В Ичеришехер создадут новые музеи

    Культура
    11:40

    Грузия и Турция обсудят партнерство в сфере правоохранительной деятельности

    В регионе
    Лента новостей