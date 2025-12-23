Мурадова: Необходимо укреплять международное сотрудничество для защиты детей в цифровой среде

Цифровая среда при отсутствии контроля и ответственности представляет серьезную опасность для детей.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на международной конференции "Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество" в Баку.

По ее словам, защита детей в цифровой среде стала ключевым вопросом глобальной повестки дня, и важно укреплять сотрудничество в данной сфере:

"В рамках реализации закона "О защите детей от вредной информации", принятого в Азербайджане в 2018 году, сформирована эффективная координация между госорганами. Тот факт, что аналогичные законодательные инициативы были выдвинуты и в других странах, также свидетельствует о наличии общих точек соприкосновения в плане правового регулирования и возможностей для сотрудничества в данной сфере".

Мурадова подчеркнула, что повышение уровня цифровой грамотности родителей и формирование безопасной семейной среды способствуют более эффективной защите детей в цифровом пространстве:

"Согласно исследованиям, 72% детей в мире ежедневно пользуются интернетом. Высок риск их столкновения с вредной информацией. Поэтому необходимо укреплять международное сотрудничество для защиты детей в цифровой среде. Ни один ребенок не должен остаться без защиты в условиях цифровой трансформации".