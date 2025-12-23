Гиорги Тумасян: Странам Южного Кавказа необходимо совместно отвечать на общие вызовы

Процесс установления мира с Азербайджаном имеет большое значение для населения Армении, и после встречи 8 августа в Вашингтоне в армянском обществе наблюдается позитивная динамика.

Об этом в комментарии для грузинского бюро Report заявил армянский общественный деятель из Грузии, председатель Армянской общественной платформы в Грузии Гиорги Тумасян.

Он отметил, что это соглашение укрепляет надежды на нормализацию отношений:

"Последние процессы между двумя странами, а именно работа в направлении делимитации границ, взаимные визиты представителей гражданского общества, прогресс в сфере экономического сотрудничества убеждают население Армении в правильности шагов, предпринимаемых на пути к миру".

Он считает, что взаимоотношения между гражданами двух стран, особенно для проживающих в приграничных районах, безопасность, культурные и торговые связи, взаимное уважение, могут стать основой для восстановления отношений.

Тумасян отметил, что, несмотря на трагическое прошлое для обоих народов, необходимо предпринимать шаги на пути к восстановлению отношений, существовавших до конфликта:

"Конечно, это сложный процесс, но в этом направлении необходимо работать. Очевидно, что в обоих обществах есть раны, нанесенные конфликтом, поэтому к вопросу следует подходить осторожно. Главное, чтобы было желание с обеих сторон".

По мнению председателя Платформы, общества Армении и Азербайджана могут брать пример с отношений армян и азербайджанцев, проживающих в Грузии.

"Грузия может стать примером совместного проживания армянской и азербайджанской общин. Формирование мнения друг о друге на расстоянии, написание комментариев в социальных сетях лишь укрепляет стереотипы и мифы, существующие в сознании наших народов. Но визиты азербайджанцев в Армению и армян в Азербайджан могут разрушить эти мифы, люди могут реально увидеть схожую культуру, ценности между нашими народами. В настоящее время появилась возможность для таких взаимных визитов, и ею нужно воспользоваться", - сказал он.

Тумасян сказал, что решение президента Ильхама Алиева об отмене ограничений на проезд грузовых поездов из Азербайджана в Армению было очень позитивно воспринято в армянском обществе.

Он назвал это важным шагом для мира и формирования устойчивых отношений, а также значимым фактором для связей Армении с Организацией тюркских государств (ОТГ). По его словам, усиливается роль Азербайджана как логистического хаба, через который Армения может выстраивать торговлю с Казахстаном и странами Центральной Азии. Тумасян считает, что торгово-экономическое взаимодействие между Азербайджаном и Арменией возможно и способно укрепить мир.

Он призвал позитивно оценивать шаги Азербайджана на пути к мирному процессу и выразил надежду на устранение нерешенных вопросов двусторонней повестки.

Тумасян подчеркнул, что за последние десятилетия роль Азербайджана на Южном Кавказе существенно возросла, страна проводит суверенную и прагматичную политику и стала ключевым центром региона, о чем свидетельствуют ее роль в Среднем коридоре, активные связи с государствами Центральной Азии и участие в ОТГ.

По его мнению, это также побуждает соседние страны, включая Грузию, Армению, к налаживанию более тесных отношений с Азербайджаном. Председатель платформы подчеркнул, что в обеих странах понимают важность взаимоотношений с Азербайджаном: "Исторически для наших государств - Грузии, Армении и Азербайджана - угрозы были общими, и сегодня мы можем найти точки соприкосновения перед лицом исторических вызовов и угроз. Оба народа должны смотреть в будущее: ошибки прошлого следует оставить в прошлом, восстановить взаимное уважение и выстраивать отношения на этой основе. Мы должны пройти путь, который прошла Европа: на протяжении веков страны Старого континента воевали друг с другом, а сегодня не только сотрудничают, но и являются союзниками".