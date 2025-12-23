Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Азербайджан и Турция могут ввести новые экспортные процедуры с 1 января 2026 года

    Азербайджан и Турция планируют ввести новые экспортные процедуры и требования с 1 января 2026 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Азиз Шарифов, выступая на панельной дискуссии в рамках II Азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

    По его словам, в настоящее время действуют дополнительные процедуры для экспорта из Азербайджана в Турцию ряда продуктов животного происхождения и продукции птицеводства, за исключением кожи животных:

    "Между сторонами ведутся переговоры с целью устранения этих процедур и упрощения экспорта. Согласно официальному обращению турецкой стороны, с 1 января 2026 года планируется ввести новые процедуры и требования. Это требует принятия практических мер по признанию взаимной эквивалентности и выдаче соответствующих экспортных разрешений".

    Azərbaycanla Türkiyə arasında gələn il yanvarın 1-dən yeni ixrac prosedurunun tətbiqi nəzərdə tutulur
    New export requirements between Azerbaijan, Türkiye to take effect from January 1

