Азербайджан и Турция могут ввести новые экспортные процедуры с 1 января 2026 года

Азербайджан и Турция планируют ввести новые экспортные процедуры и требования с 1 января 2026 года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Азиз Шарифов, выступая на панельной дискуссии в рамках II Азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

По его словам, в настоящее время действуют дополнительные процедуры для экспорта из Азербайджана в Турцию ряда продуктов животного происхождения и продукции птицеводства, за исключением кожи животных:

"Между сторонами ведутся переговоры с целью устранения этих процедур и упрощения экспорта. Согласно официальному обращению турецкой стороны, с 1 января 2026 года планируется ввести новые процедуры и требования. Это требует принятия практических мер по признанию взаимной эквивалентности и выдаче соответствующих экспортных разрешений".