İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Bahar Muradova: Rəqəmsal mühit nəzarətsiz və məsuliyyətsiz olduqda uşaqlar üçün ciddi risklər ortaya qoyur

    Sosial müdafiə
    • 23 dekabr, 2025
    • 10:53
    Bahar Muradova: Rəqəmsal mühit nəzarətsiz və məsuliyyətsiz olduqda uşaqlar üçün ciddi risklər ortaya qoyur

    Rəqəmsal mühit nəzarətsiz və məsuliyyətsiz olduqda uşaqlar üçün ciddi risklər ortaya qoyur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Bakıda keçirilən "Rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsi: Müasir alətlər və beynəlxalq əməkdaşlıq" mövzusundakı beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, uşaqların rəqəmsal mühitdə müdafiəsi qlobal gündəliyin əsas məsələsinə çevrilib və bu sahədə əməkdaşlığın gücləndirilməsi vacibdir:

    "Azərbaycanda 2018-ci ildə qəbul olunmuş uşaqların zərərli informasiyalardan müdafiəsi haqqında qanunun icrası çərçivəsində dövlət qurumları arasında effektiv koordinasiya formalaşdırılıb. Oxşar qanunvericilik təşəbbüslərinin digər ölkələrdə də irəli sürülməsi hüquqi tənzimləmə baxımından ortaq məqamların, bu sahədə əməkdaşlıq imkanlarının mövcud olduğunu göstərir".

    Dövlət Komitəsinin sədri vurğulayıb ki, valideynlərin rəqəmsal təhlükəsizliyinin artırılması, ailədə təhlükəsiz mühitin qurulması bu sahədə uşaqların müdafiəsinə müsbət təsir etdiyini göstərir:

    "Biz bunu bir çox ölkələrin təcrübəsinə nəzər saldıqda görə bilərik. Araşdırmalara görə, uşaqların 72 faizi internetdən gündəlik istifadə edir. Onların zərərli informasiyalarla qarşılaşması riski yüksəkdir. Ona görə də uşaqların rəqəmsal mühitdə mudafiəsi üçün beynəlxalq əməkdaşlıq gücləndirilməlidir. Rəqəmsal transformasiya mühitində heç bir uşaq müdafiədən kənarda qalmamalıdır".

    Bahar Muradova uşaqlar Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
    Мурадова: Необходимо укреплять международное сотрудничество для защиты детей в цифровой среде
    Bahar Muradova: Children face risks in unsafe digital environment

    Son xəbərlər

    12:17

    ICESCO hər kəsi uşaqların rəqəmsal mühitdə müdafiəsi üçün birgə səy göstərməyə dəvət edib

    Xarici siyasət
    12:09

    İçərişəhərin interaktiv xəritəsi hazırlanıb

    Digər
    12:08

    Parlament Azərbaycanla Türkiyə arasındakı təhsillə əlaqədar əməkdaşlıq sazişlərinə əlavə protokolları təsdiqləyib

    Milli Məclis
    12:06

    Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi 7 %-dən çox azalıb

    Energetika
    12:06

    Son 11 ayda "AzStateNet" şəbəkəsində 751 hədəflənmiş APT kiberhücumu indikatoru aşkarlanıb

    İKT
    12:02

    Səməd Bəşirli: "Türkiyə şirkətlərinin Qarabağda "yaşıl enerji" layihələrində iştirakı xüsusi əhəmiyyət daşıyır"

    Energetika
    12:01
    Foto

    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları Fəxri xiyaban, Zəfər abidəsi və Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət ediblər

    Din
    11:59

    İçərişəhərdə "Ağıllı Qoruq" modeli əsasında planlaşdırılan işlər açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:59
    Foto

    Binəqədi rayon prokurorluğunun yeni inzibati binası istifadəyə verilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti