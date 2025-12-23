Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Техасе потерпел крушение самолет ВМС Мексики

    Самолет министерства военно-морских сил Мексики, выполнявший миссию по оказанию медицинской помощи, потерпел крушение при заходе на посадку в районе города Галвестон в штате Техас.

    Как передает Report, об этом сообщается на странице ведомства в Х.

    "Министерство военно-морских сил Мексики сообщает, что самолет ведомства, выполнявший миссию по оказанию медицинской помощи <...>, потерпел аварию во время захода на посадку в районе Галвестона, штат Техас", - говорится в сообщении.

    В министерстве отметили, что сразу после происшествия были задействованы протоколы поиска и спасения в координации с местными властями США.

    Самолет ВМС Мексики, отмечает техасское издание The Daily News, выполнял медицинский рейс из города Монтеррей (штат Нуэво-Леон, Мексика) в Галвестон (штат Техас). Воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку в международный аэропорт Скоулз в условиях густого тумана и ограниченной видимости. На борту находились восемь человек - два пилота и шесть пассажиров, включая ребенка. Отмечается, что самолет упал в залив Галвестон.

