İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Meksika Hərbi Dəniz Qüvvələrinin təyyarəsi ABŞ-də qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    • 23 dekabr, 2025
    • 04:47
    Meksika Hərbi Dəniz Qüvvələrinin təyyarəsi ABŞ-də qəzaya uğrayıb

    Meksikanın tibbi yardım missiyasını yerinə yetirən Hərbi Dəniz Qüvvələrinə (HDQ) məxsus təyyarə ABŞ-nin Texas ştatının Qalveston şəhəri yaxınlığında eniş etməyə yaxınlaşarkən qəzaya uğrayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə qurumun "X"dəki səhifəsində bildirilib.

    "Meksikanın Hərbi Dəniz Qüvvələri Nazirliyi bildirir ki, tibbi yardım missiyası yerinə yetirən HDQ-yə məxsus təyyarə Texas ştatının Qalveston şəhəri yaxınlığında eniş etməyə yaxınlaşarkən qəzaya uğrayıb", - açıqlamada bildirilib.

    Nazirlik hadisədən sonra axtarış və xilasetmə protokollarının ABŞ-nin yerli hakimiyyəti ilə koordinasiyalı şəkildə dərhal aktivləşdirildiyini qeyd edib.

    Texasın "The Daily News" nəşrinin məlumatına görə, Meksika Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus təyyarə bu ölkənin Nuevo-Leon ştatının Monterrey şəhərindən Texasın Qalveston şəhərinə tibbi reys həyata keçirirmiş. Təyyarə sıx duman və məhdud görmə şəraitində Skoulz Beynəlxalq Hava Limanına yaxınlaşarkən qəzaya uğrayıb. Təyyarədə səkkiz nəfər - iki pilot və bir uşaq da daxil olmaqla altı sərnişin olub. Təyyarə Qalveston körfəzinə düşüb.

    Meksika ABŞ Təyyarə qəzası
    В Техасе потерпел крушение самолет ВМС Мексики

    Son xəbərlər

    04:47

    Meksika Hərbi Dəniz Qüvvələrinin təyyarəsi ABŞ-də qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    04:33

    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    03:53

    Tramp: ABŞ ələ keçirdiyi Venesuela tankerlərinin neftini özündə saxlayacaq

    Digər ölkələr
    03:24

    ABŞ lideri Hərbi Dəniz Qüvvələri üçün iki ən böyük gəminin inşası planını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    02:56

    Hələbdə hökumət qüvvələri mülki şəxsləri təxliyə etməyə çalışır

    Digər ölkələr
    02:42

    Niderlandda avtomobil bayram şousunun izləyicilərinə çırpılıb, 9 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    02:08

    Türkiyə sahillərində 62 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Region
    01:49

    "Napoli" İtaliya Superkubokunun qalibi olub

    Futbol
    01:36

    Maduro: Venesuela suverenliyini müdafiə etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti