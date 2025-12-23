Meksika Hərbi Dəniz Qüvvələrinin təyyarəsi ABŞ-də qəzaya uğrayıb
Meksikanın tibbi yardım missiyasını yerinə yetirən Hərbi Dəniz Qüvvələrinə (HDQ) məxsus təyyarə ABŞ-nin Texas ştatının Qalveston şəhəri yaxınlığında eniş etməyə yaxınlaşarkən qəzaya uğrayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə qurumun "X"dəki səhifəsində bildirilib.
"Meksikanın Hərbi Dəniz Qüvvələri Nazirliyi bildirir ki, tibbi yardım missiyası yerinə yetirən HDQ-yə məxsus təyyarə Texas ştatının Qalveston şəhəri yaxınlığında eniş etməyə yaxınlaşarkən qəzaya uğrayıb", - açıqlamada bildirilib.
Nazirlik hadisədən sonra axtarış və xilasetmə protokollarının ABŞ-nin yerli hakimiyyəti ilə koordinasiyalı şəkildə dərhal aktivləşdirildiyini qeyd edib.
Texasın "The Daily News" nəşrinin məlumatına görə, Meksika Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus təyyarə bu ölkənin Nuevo-Leon ştatının Monterrey şəhərindən Texasın Qalveston şəhərinə tibbi reys həyata keçirirmiş. Təyyarə sıx duman və məhdud görmə şəraitində Skoulz Beynəlxalq Hava Limanına yaxınlaşarkən qəzaya uğrayıb. Təyyarədə səkkiz nəfər - iki pilot və bir uşaq da daxil olmaqla altı sərnişin olub. Təyyarə Qalveston körfəzinə düşüb.