Стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум
Финансы
- 23 декабря, 2025
- 04:21
Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, превысив $4 500 за тройскую унцию.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки COMEX (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).
По данным на 04:13 по бакинскому времени, фьючерс на золото с поставкой в феврале 2025 года подорожала до $4 500,2 за тройскую унцию (+2,57%).
К 04:17 стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $4 500,9 за тройскую унцию (+2,59%).
Напомним, что цена на драгметалл 18 декабря впервые превысила отметку в $4 400 за тройскую унцию.
