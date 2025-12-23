Стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, превысив $4 500 за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки COMEX (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

По данным на 04:13 по бакинскому времени, фьючерс на золото с поставкой в феврале 2025 года подорожала до $4 500,2 за тройскую унцию (+2,57%).

К 04:17 стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $4 500,9 за тройскую унцию (+2,59%).

Напомним, что цена на драгметалл 18 декабря впервые превысила отметку в $4 400 за тройскую унцию.