Цена на золото впервые в истории поднялась выше $4400 за унцию
Финансы
- 18 декабря, 2025
- 22:00
Биржевая стоимость золота впервые в истории превысила $4400 за унцию.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX).
Так, февральские фьючерсы на драгоценный металл на торгах в четверг, 18 декабря, к 20:29 по бакинскому времени подорожали на 0,79% - до отметки $4408,6 за унцию. Предыдущий пик цены был зафиксирован в октябре на уровне $4398 за унцию.
С начала 2025 года биржевые цены на золото прибавили более 60%, а серебро - 116%.
По подсчетам Bloomberg, в этом году золото демонстрирует лучшие годовые показатели роста с 1979 года. Эти темпы были поддержаны активными покупками со стороны центральных банков и оттоком инвесторов из облигаций и валют, поясняет агентство.
