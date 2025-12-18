Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Цена на золото впервые в истории поднялась выше $4400 за унцию

    Финансы
    • 18 декабря, 2025
    • 22:00
    Цена на золото впервые в истории поднялась выше $4400 за унцию

    Биржевая стоимость золота впервые в истории превысила $4400 за унцию.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX).

    Так, февральские фьючерсы на драгоценный металл на торгах в четверг, 18 декабря, к 20:29 по бакинскому времени подорожали на 0,79% - до отметки $4408,6 за унцию. Предыдущий пик цены был зафиксирован в октябре на уровне $4398 за унцию.

    С начала 2025 года биржевые цены на золото прибавили более 60%, а серебро - 116%.

    По подсчетам Bloomberg, в этом году золото демонстрирует лучшие годовые показатели роста с 1979 года. Эти темпы были поддержаны активными покупками со стороны центральных банков и оттоком инвесторов из облигаций и валют, поясняет агентство.

    стоимость золота рекорд Унция золота
    Tarixdə ilk dəfə qızılın unsiyası 4 400 dolları keçib

    Последние новости

    23:14
    Фото

    Фермеры провели в Брюсселе протесты против соглашения ЕС-Меркосур

    Другие страны
    22:49

    В США обсудили роль TRIPP в контексте коммуникаций в евразийском регионе

    Внешняя политика
    22:38

    У министра культуры Франции прошли обыски в связи делом о коррупции

    Другие страны
    22:20

    Лейла Алиева приняла участие в мероприятии по случаю 10-летия ASAN Məktub

    Внутренняя политика
    22:00

    Цена на золото впервые в истории поднялась выше $4400 за унцию

    Финансы
    21:58
    Фото

    Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Карабах" и вырвался в лидеры чемпионата

    Футбол
    21:50
    Фото

    В суде прокурор рассказал о связях Варданяна с террористической организацией VoMa

    Происшествия
    21:42

    Зеленский прибыл в Варшаву для встречи с Навроцким

    Другие страны
    21:38

    Эрдогану представили отчет в рамках инициативы "Турция без терроризма"

    В регионе
    Лента новостей