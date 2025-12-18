WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Tarixdə ilk dəfə qızılın unsiyası 4 400 dolları keçib

    Maliyyə
    • 18 dekabr, 2025
    • 22:48
    Tarixdə ilk dəfə qızılın unsiyası 4 400 dolları keçib

    Qızılın birja dəyəri tarixdə ilk dəfə unsiya üçün 4400 dolları keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Nyu-York Əmtəə Birjasında (COMEX) ticarət məlumatları ilə təsdiqlənib.

    Belə ki, 18 dekabr tarixində, Bakı vaxtı ilə saat 20:29-a olan ticarətdə qiymətli metalın fevral fyuçersləri 0.79 % artaraq unsiya üçün 4 408.6 dollar səviyyəsinə yüksəlib. Əvvəlki qiymət unsiya üçün 4 398 dollar səviyyəsində qeydə alınıb.

    2025-ci ilin əvvəlindən etibarən qızılın birja qiymətləri 60 %-dən çox, gümüşdə isə 116 % artıb. "Bloomberg"in hesablamalarına görə, 2025-ci ildə qızılın 1979-cu ildən bəri ən yaxşı illik artım göstəriciləri qeydə alınıb. Agentliyin izah etdiyi kimi, bu templər mərkəzi banklar tərəfindən aktiv alışlar və investorların istiqraz, valyutalardan çıxışı ilə dəstəklənib.

    Qızıl rekord
