WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Masazırın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 19 dekabr, 2025
    • 09:08
    Masazırın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Bu gün Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Abşeron Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində yerləşən 110/35/10 kV-luq yarımstansiyasının 10 kV-luq bölməsində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan saat 15:00-dək Masazır qəsəbəsi Əliağa Vahid, Zərifə Əliyeva, Rəşad Hüseynov, Yusif Səmədov küçələri, "Qurtuluş 93", "Yeni Bakı, "Nahid", "Abşeron Gənclər Şəhərciyi" Mənzil Tikinti Kooperativlərində (MTK) elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Təmir işləri başa çatdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Masazır işıq

    Son xəbərlər

    09:17

    İlin mediası – "Tech Xəbər" seçildi

    İKT
    09:15

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    09:13

    Sabunçuda avtoqəza olub, ölən var

    Hadisə
    09:08

    Masazırın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.12.2025)

    Maliyyə
    09:02

    Azərbaycan Premyer Liqasında 2025-ci ilin sonuncu turuna start verilir

    Futbol
    08:54
    Foto

    Heydər Əliyev Mərkəzində "And və Qafqaz dağları arasında təxəyyül dünyası" sərgisinin açılışı olub

    Mədəniyyət siyasəti
    08:50

    Banqladeşdə etirazlarda yandırılan ofislərdən 25 jurnalist xilas edilib

    Digər ölkələr
    08:49

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.12.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti