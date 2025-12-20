İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Bu gün Premyer Liqada "Karvan-Yevlax" - "Neftçi" və "Zirə" - "İmişli" oyunları keçiriləcək

    Futbol
    • 20 dekabr, 2025
    • 09:21
    Bu gün Premyer Liqada Karvan-Yevlax - Neftçi və Zirə - İmişli oyunları keçiriləcək

    Misli Premyer Liqasında 2025-ci ilin sonuncu - XVI turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.

    "Karvan-Yevlax" Yevlax şəhər stadionunda "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək. Görüş saat 14:00-da start götürəcək.

    "Neftçi" 17 xalla 8-ci yerdə qərarlaşıb. Hesabında 6 xal olan "Karvan-Yevlax" 12 komandanın sıralamasında sonuncudur.

    Günün ikinci qarşılaşmasında isə "Zirə" "İmişli"ni sınağa çəkəcək. Zirə İdman Kompleksinin stadionunda baş tutacaq matçın start fiti saat 16:30-da səslənəcək.

    27 xalı olan "Zirə" turnir cədvəlində 5-cidir. "İmişli" isə 16 xalla 9-cudur.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XVI tur

    20 dekabr

    14:00. "Karvan-Yevlax" – "Neftçi"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Emin Əliyev

    VAR: Elçin Məsiyev

    AVAR: Zöhrab Abbasov

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şixəliyev

    Yevlax şəhər stadionu

    16:30. "Zirə" – "İmişli"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Elvin Bayramov

    VAR: Rəvan Həmzəzadə

    AVAR: Teymur Teymurov

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu.

    Qeyd edək ki, turun açılış oyununda "Turan Tovuz" "Kəpəz"ə 2:0 hesabı ilə qalib gəlib. XVI tura dekabrın 22-də yekun vurulacaq

