İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Əlcəzair Fransa müstəmləkəçiliyinin cinayət kimi tanınmasını müzakirə edir

    Digər ölkələr
    • 22 dekabr, 2025
    • 03:59
    Əlcəzair Fransa müstəmləkəçiliyinin cinayət kimi tanınmasını müzakirə edir

    Əlcəzair Xalq Milli Assambleyası Fransanın XIX-XX əsrlərdəki müstəmləkəçilik siyasətinin cinayət kimi tanınmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini müzakirə edir.

    "Report"un məlumatına görə, qanun layihəsi üzrə səsvermə dekabrın 24-nə planlaşdırılıb.

    Qanun layihəsində qeyd olunur ki, Fransanın Əlcəzairi 14 iyun 1830-cu ildə başlayan təcavüzdən 5 iyul 1962-ci ilədək koloniyalaşdırması, həmçinin bu tarixdən sonra da davam edən birbaşa və dolayı nəticələr cinayət hesab edilməlidir.

    Qanun layihəsinin 24 dekabrda qəbul edilməsi gözlənilir. Bu, 1997-ci ildə plüralist parlament yaradılandan bəri layihənin tamamilə qanunvericilər tərəfindən hazırlandığı ilk hal olacaq. Adətən, qanun layihələri hökumət tərəfindən təqdim olunur, parlament isə yalnız kiçik düzəlişlər edir. Müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu addım Əlcəzair və Fransa arasında siyasi gərginlik şəraitində qanuna daha böyük təmsilçilik nüfuzu qazandırır.

    Layihənin müəllifləri bildirirlər ki, Fransa dövləti qeyri-insani hərəkətlərə, siyasi, iqtisadi və humanitar xarakterli cinayətlərə, həmçinin beynəlxalq normaların və qaydaların pozulmasına görə məsuliyyət daşıyır. Parlamentin spikeri İbrahim Buğali vurğulayıb ki, bu təşəbbüslər Fransız xalqına qarşı yönəlməyib, tarixi ədalətin bərpasını tələb edir.

    Qanun layihəsi kolonializmin təxminən 30 növ cinayətini müəyyənləşdirir. Bunlara məhkəməsiz edamlar, yerli əhaliyə qarşı amansız işgəncələr, insanların oğurlanması, zorlamalar, qadağan olunmuş silahlardan istifadə, həmçinin Əlcəzair səhrasında nüvə sınaqlarının keçirilməsi daxildir. Sənəd milli yaddaşın təhqir edilməsi, Fransa müstəmləkəçiliyinin tərənnümü və ya ona bəraət qazandırılmasına görə 5 ildən 10 ilə qədər həbs cəzasını nəzərdə tutur.

    Əlcəzair Fransa müstəmləkə cinayət
    Алжир обсуждает признание французской колонизации преступной

    Son xəbərlər

    03:59

    Əlcəzair Fransa müstəmləkəçiliyinin cinayət kimi tanınmasını müzakirə edir

    Digər ölkələr
    03:27

    İl ərzində La-Manş boğazı vasitəsilə Britaniyaya 40 mindən çox miqrant daxil olub

    Digər ölkələr
    02:51

    ABŞ HHQ-nin qırıcısı Trampın iqamətgahına yaxınlaşan təyyarəni ələ keçirib

    Digər ölkələr
    02:18

    İsrail İordan çayının Qərb sahilində yeni yəhudi yaşayış məntəqələrinin salınması planını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:49

    ABŞ ilə Ukrayna atılacaq addımları və təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    01:17

    Koronavirusla əlaqəli zülalın damarları qoruduğu məlum olub

    Sağlamlıq
    00:48

    Türkiyə parlamenti 2026-cı ilin dövlət büdcəsini qəbul edib

    Region
    00:22

    Uitkoff: ABŞ Ukraynanın iştirakı ilə Floridada keçirilən danışıqları konstruktiv hesab edir

    Digər ölkələr
    00:20

    Maduro Venesuela neftini daşıyan tankerlərə edilən hücumları pisləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti