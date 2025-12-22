Tramp 23 dekabr gecəsi Heqset ilə birlikdə bəyanatla çıxış edəcək
Digər ölkələr
- 22 dekabr, 2025
- 07:26
ABŞ Prezidenti Donald Tramp dekabrın 23-ü, Bakı vaxtı ilə saat 01:30-da Pentaqon rəhbəri Pit Heqset və Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) naziri Con Felan ilə birlikdə mövzusu açıqlanmayan bəyanatla çıxış edəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu, Ağ Evin mətbuat xidməti tərəfindən dərc edilmiş Amerika liderinin iş qrafikindən məlum olub.
"Prezident hərbi və HDQ naziri ilə birlikdə bəyanatla çıxış edəcək", - deyə sənəddə qeyd olunub. Bu, ABŞ-nin Şərq sahili vaxtı ilə saat 16:30-da (Bakı vaxtı ilə dekabrın 23-ü saat 01:30-da) baş tutacaq. Tramp çıxışını "Mar-a-Laqo" malikanəsinin yerləşdiyi Florida ştatında edəcək. KİV-in məlumatına görə, Amerika liderinin qış tətilləri zamanı orada olacağı gözlənilir.
Son xəbərlər
07:26
Tramp 23 dekabr gecəsi Heqset ilə birlikdə bəyanatla çıxış edəcəkDigər ölkələr
06:50
Avstraliyada silah məhdudiyyətlərinin tətbiqi və etiraz aksiyalarının qadağan edilməsi təklif olunurDigər ölkələr
06:25
Yaponiyada dünyanın ən böyük atom elektrik stansiyasının yenidən işə salınmasına hazırlıq görülürDigər ölkələr
05:58
İndoneziyada avtobus qəzasında 16 nəfər ölübDigər ölkələr
05:27
Solomon adalarının cənubunda 5,1 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
04:51
İsrail ABŞ-ni İranın mümkün hücumu barədə məlumatlandırıbDigər ölkələr
04:25
Harri Keyn Bundesliqada rekorda imza atıbDigər ölkələr
03:59
Əlcəzair Fransa müstəmləkəçiliyinin cinayət kimi tanınmasını müzakirə edirDigər ölkələr
03:27