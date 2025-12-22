İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Tramp 23 dekabr gecəsi Heqset ilə birlikdə bəyanatla çıxış edəcək

    Digər ölkələr
    • 22 dekabr, 2025
    • 07:26
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp dekabrın 23-ü, Bakı vaxtı ilə saat 01:30-da Pentaqon rəhbəri Pit Heqset və Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) naziri Con Felan ilə birlikdə mövzusu açıqlanmayan bəyanatla çıxış edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Ağ Evin mətbuat xidməti tərəfindən dərc edilmiş Amerika liderinin iş qrafikindən məlum olub.

    "Prezident hərbi və HDQ naziri ilə birlikdə bəyanatla çıxış edəcək", - deyə sənəddə qeyd olunub. Bu, ABŞ-nin Şərq sahili vaxtı ilə saat 16:30-da (Bakı vaxtı ilə dekabrın 23-ü saat 01:30-da) baş tutacaq. Tramp çıxışını "Mar-a-Laqo" malikanəsinin yerləşdiyi Florida ştatında edəcək. KİV-in məlumatına görə, Amerika liderinin qış tətilləri zamanı orada olacağı gözlənilir.

    Трамп в ночь на 23 декабря выступит с заявлением совместно с Хегсетом

