Трамп в ночь на 23 декабря выступит с заявлением совместно с Хегсетом
- 22 декабря, 2025
- 07:24
Президент США Дональд Трамп в 01:30 по бакинскому времени 23 декабря выступит с заявлением, тема которого не раскрывается, совместно с главой Пентагона Питом Хегсетом и министром ВМС Джоном Феланом.
Как передает Report, это следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного пресс-службой Белого дома.
"Президент выступит с заявлением с военным министром и министром ВМС", - отмечается в документе. Это произойдет в 16:30 по времени Восточного побережья США (в 01:30 по бакинскому времени 23 декабря). Трамп выступит в штате Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго. Американский лидер, по сведениям СМИ, как ожидается, будет находиться там во время зимних праздников.
