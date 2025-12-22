Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп в ночь на 23 декабря выступит с заявлением совместно с Хегсетом

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 07:24
    Трамп в ночь на 23 декабря выступит с заявлением совместно с Хегсетом

    Президент США Дональд Трамп в 01:30 по бакинскому времени 23 декабря выступит с заявлением, тема которого не раскрывается, совместно с главой Пентагона Питом Хегсетом и министром ВМС Джоном Феланом.

    Как передает Report, это следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного пресс-службой Белого дома.

    "Президент выступит с заявлением с военным министром и министром ВМС", - отмечается в документе. Это произойдет в 16:30 по времени Восточного побережья США (в 01:30 по бакинскому времени 23 декабря). Трамп выступит в штате Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго. Американский лидер, по сведениям СМИ, как ожидается, будет находиться там во время зимних праздников.

    Дональд Трамп Пит Хегсет Белый дом США
    Tramp 23 dekabr gecəsi Heqset ilə birlikdə bəyanatla çıxış edəcək

    Последние новости

    08:39

    AP: США отзывают посла в Армении

    Другие
    08:25

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:51

    Вице-президент Родригес: Танкер Chevron с венесуэльской нефтью отправился в США

    Другие страны
    07:24

    Трамп в ночь на 23 декабря выступит с заявлением совместно с Хегсетом

    Другие страны
    06:46

    В Австралии предложены ограничения на оборот оружия и запрет протестов

    Другие страны
    06:19

    В Японии готовится к перезапуску самая крупная в мире атомная электростанция

    Другие страны
    05:57

    В Индонезии 16 человек погибли в ДТП с автобусом

    Другие страны
    05:25

    К югу от Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    04:48

    Израиль сообщил США о возможной атаке Ирана

    Другие страны
    Лента новостей