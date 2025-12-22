Трамп в ночь на 23 декабря выступит с заявлением совместно с Хегсетом

Президент США Дональд Трамп в 01:30 по бакинскому времени 23 декабря выступит с заявлением, тема которого не раскрывается, совместно с главой Пентагона Питом Хегсетом и министром ВМС Джоном Феланом.

Как передает Report, это следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного пресс-службой Белого дома.

"Президент выступит с заявлением с военным министром и министром ВМС", - отмечается в документе. Это произойдет в 16:30 по времени Восточного побережья США (в 01:30 по бакинскому времени 23 декабря). Трамп выступит в штате Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго. Американский лидер, по сведениям СМИ, как ожидается, будет находиться там во время зимних праздников.