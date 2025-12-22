Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Бакинский "Сабах" ушел на зимний перерыв в Премьер-лиге в статусе лидера

    Футбол
    • 22 декабря, 2025
    • 21:53
    Бакинский Сабах ушел на зимний перерыв в Премьер-лиге в статусе лидера

    Бакинский "Сабах" стал "зимним чемпионом" сезона 2025/2026 в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, столичный клуб закрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата после победы над "Сумгайытом" в 16-м туре.

    Встреча, прошедшая на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде, завершилась победой бакинцев со счетом 3:1.

    Голы за гостей забили Велко Симич (26, 50) и Кеффел Ресенде (60-автогол), у хозяев отличился Рональдо Васкез (66).

    "Сабах" завершил первую половину сезона в статусе лидера, набрав 37 очков, "Сумгайыт" находится на четвертом месте, у него в активе 27 баллов.

    Отметим, что в этом туре "Туран Товуз" победил "Кяпяз" (2:0), "Нефтчи" обыграл "Карван-Евлах" (2:1), "Карабах" оказался сильнее "Габалы" (2:1), а "Араз-Нахчыван" - "Шамахы" (2:0). В матче "Зиря" - "Имишли" голов забито не было.

    ФК "Сабах" ФК "Сумгайыт" Премьер-лига Азербайджана футбол
    "Sabah" Premyer Liqada 2025/2026 mövsümünün "qış çempionu" olub

    Последние новости

    22:22
    Фото

    В Азербайджане стартовал первый чемпионат страны по падел-теннису

    Индивидуальные
    22:14

    Премьер-министр Грузии поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    22:07

    В Алеппо продолжаются столкновения между боевиками и сирийской армией

    Другие страны
    21:53

    Бакинский "Сабах" ушел на зимний перерыв в Премьер-лиге в статусе лидера

    Футбол
    21:46
    Фото

    Глава МИД Азербайджана принял генсека МОГО

    Внешняя политика
    21:21

    NY Post: Администрация Трампа отзовет глав 48 зарубежных диппредставительств

    Другие страны
    21:00

    Судья Сумгайытского суда по тяжким преступлениям погибла в ДТП

    Происшествия
    20:51
    Фото

    В Бакинском суде Давид Бабаян и Левон Мнацаканян выступили с последним словом - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    20:45

    Зеленский: Украина, ЕС и США подготовили базовый документ по мирному урегулированию

    Другие страны
    Лента новостей