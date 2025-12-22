Бакинский "Сабах" ушел на зимний перерыв в Премьер-лиге в статусе лидера

Бакинский "Сабах" стал "зимним чемпионом" сезона 2025/2026 в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, столичный клуб закрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата после победы над "Сумгайытом" в 16-м туре.

Встреча, прошедшая на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде, завершилась победой бакинцев со счетом 3:1.

Голы за гостей забили Велко Симич (26, 50) и Кеффел Ресенде (60-автогол), у хозяев отличился Рональдо Васкез (66).

"Сабах" завершил первую половину сезона в статусе лидера, набрав 37 очков, "Сумгайыт" находится на четвертом месте, у него в активе 27 баллов.

Отметим, что в этом туре "Туран Товуз" победил "Кяпяз" (2:0), "Нефтчи" обыграл "Карван-Евлах" (2:1), "Карабах" оказался сильнее "Габалы" (2:1), а "Араз-Нахчыван" - "Шамахы" (2:0). В матче "Зиря" - "Имишли" голов забито не было.