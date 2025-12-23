В Баку более 47 тыс. учеников сменили школу через электронную систему

С начала текущего года в школах Баку, подведомственных городскому Управлению образования, 47 378 учеников были успешно переведены из одного учебного заведения в другое посредством электронной системы sy.edu.az.

Об этом Report сообщили в Управлении.

Электронный механизм перевода обеспечивает прозрачность, оперативность и удобство для родителей, а также позволяет сократить временные затраты и исключить субъективные факторы при принятии решений.