Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    В Баку более 47 тыс. учеников сменили школу через электронную систему

    Наука и образование
    • 23 декабря, 2025
    • 10:36
    В Баку более 47 тыс. учеников сменили школу через электронную систему

    С начала текущего года в школах Баку, подведомственных городскому Управлению образования, 47 378 учеников были успешно переведены из одного учебного заведения в другое посредством электронной системы sy.edu.az.

    Об этом Report сообщили в Управлении.

    Электронный механизм перевода обеспечивает прозрачность, оперативность и удобство для родителей, а также позволяет сократить временные затраты и исключить субъективные факторы при принятии решений.

    образование школы электронная система учащиеся Баку
    Bu il Bakıda 47 mindən çox şagirdin elektron sistem vasitəsilə yerdəyişməsi aparılıb

    Последние новости

    12:13

    Джевдет Йылмаз: Открытие Зангезурского коридора усилит интеграцию между Турцией и Европой

    Инфраструктура
    12:07

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    12:02

    Мусаев: В Азербайджане выросло число политически мотивированных кибератак на госучреждения

    ИКТ
    11:58

    AZPROMO анонсировал визиты турецких предпринимателей в индустриальные зоны Азербайджана

    Бизнес
    11:51

    Омер Болат: Турецко-азербайджанские отношения переживают лучший период в истории

    Бизнес
    11:49

    Рашад Набиев: Цифровая среда несет как возможности, так и риски для детей

    Внутренняя политика
    11:45
    Фото

    SOCAR приобрела в Турции электростанцию за $225 млн

    Энергетика
    11:43

    В Ичеришехер создадут новые музеи

    Культура
    11:40

    Грузия и Турция обсудят партнерство в сфере правоохранительной деятельности

    В регионе
    Лента новостей