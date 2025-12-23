İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Bu il Bakıda 47 mindən çox şagirdin elektron sistem vasitəsilə yerdəyişməsi aparılıb

    Elm və təhsil
    • 23 dekabr, 2025
    • 10:08
    Bu il Bakıda 47 mindən çox şagirdin elektron sistem vasitəsilə yerdəyişməsi aparılıb

    Bu il ərzində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələri üzrə 47 378 şagirdin elektron sistem (sy.edu.az) vasitəsilə bir məktəbdən digərinə yerdəyişməsi aparılıb.

    Bu barədə "Report"a BŞTİ-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, elektron sistem vasitəsilə şagird yerdəyişməsi valideynlərin rahatlığına, prosesin daha şəffaf və operativ həyata keçirilməsinə, əlavə vaxt itkisinin qarşısının alınmasına, ümumi tənzimlənmədə subyektiv amillərin aradan qaldırılmasına imkan verir.

    В Баку более 47 тыс. учеников сменили школу через электронную систему

