Bu il Bakıda 47 mindən çox şagirdin elektron sistem vasitəsilə yerdəyişməsi aparılıb
Elm və təhsil
- 23 dekabr, 2025
- 10:08
Bu il ərzində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələri üzrə 47 378 şagirdin elektron sistem (sy.edu.az) vasitəsilə bir məktəbdən digərinə yerdəyişməsi aparılıb.
Bu barədə "Report"a BŞTİ-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, elektron sistem vasitəsilə şagird yerdəyişməsi valideynlərin rahatlığına, prosesin daha şəffaf və operativ həyata keçirilməsinə, əlavə vaxt itkisinin qarşısının alınmasına, ümumi tənzimlənmədə subyektiv amillərin aradan qaldırılmasına imkan verir.
Son xəbərlər
10:40
"Azərpoçt": AZAL-ın qəzaya uğramış təyyarəsinə həsr olunmuş poçt markası dünyaya yayılacaqİnfrastruktur
10:36
"Sabah" Azərbaycan çempionatları tarixində ili zirvədə başa vuran 10-cu komanda olubFutbol
10:34
Bakıda rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsinə dair beynəlxalq konfrans keçirilirXarici siyasət
10:32
Bakıda 64 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölübHadisə
10:29
Azərbaycan Premyer Liqasında bu il keçirilmiş oyunlarda 447 qol vurulubFutbol
10:27
AZAL-ın vitse-prezidenti: "Təyyarə Qroznı hava limanına yaxınlaşan zaman, havada qeyri-qanuni fiziki müdaxilə baş verib"İnfrastruktur
10:25
Naxçıvanda "Dövlət qurumlarının inormasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı" keçirilirİKT
10:24
WUF13 dünya şəhərsalma trendlərinin paylaşılması üçün mühüm platforma olacaq - RƏYXarici siyasət
10:24