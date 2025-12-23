Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Польша отреагировала на авиаудары РФ у своей границы развертыванием союзных самолетов

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 10:54
    Польша отреагировала на авиаудары РФ у своей границы развертыванием союзных самолетов

    Польские и союзные истребители были развернуты для обеспечения безопасности воздушного пространства страны после того, как Россия нанесла авиаудары по западной Украине вблизи границы с Польшей.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили вооруженные силы страны-члена НАТО.

    "Истребители были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения были приведены в состояние повышенной готовности", - говорится в сообщении оперативного командования вооруженных сил в социальной сети X.

    Отмечается, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства.

