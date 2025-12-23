Польша отреагировала на авиаудары РФ у своей границы развертыванием союзных самолетов

Польские и союзные истребители были развернуты для обеспечения безопасности воздушного пространства страны после того, как Россия нанесла авиаудары по западной Украине вблизи границы с Польшей.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили вооруженные силы страны-члена НАТО.

"Истребители были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения были приведены в состояние повышенной готовности", - говорится в сообщении оперативного командования вооруженных сил в социальной сети X.

Отмечается, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства.