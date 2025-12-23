İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Rusiyanın Ukraynaya aviazərbələrindən sonra Polşa qırıcıları havaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    • 23 dekabr, 2025
    • 11:20
    Rusiyanın Ukraynaya aviazərbələrindən sonra Polşa qırıcıları havaya qaldırılıb

    Rusiyanın Qərbi Ukraynaya aviazərbələr endirməsindən sonra Polşa və NATO üzrə müttəfiq ölkələrin qırıcı təyyarələri havaya qaldırılıb.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Polşa Silahlı Qüvvələrinin əməliyyat komandanlığının "X" hesabında bildirilib.

    "Qırıcı təyyarələr havaya qaldırılıb, yerüstü hava hücumundan müdafiə və radiolokasiya sistemləri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib", - məlumatda deyilib.

    Qeyd olunub ki, bu tədbirlər preventiv xarakter daşıyır, hava məkanının təhlükəsizliyinin və müdafiəsinin təmin edilməsinə yönəlib.

